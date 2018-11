Hoppál: a cél az ezeréves magyar keresztény kultúra megélésével a nemzeti identitás erősítése

A kulturális alapellátás kiterjesztésének összehangolását felügyelő miniszteri biztosként is dolgozik Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője. A politikus lapunknak adott interjújában kifejtette, a még államtitkárként megkezdett munkáját folytatva a cél az, hogy a minőségi magyar kultúrát akadálymentesítsék, hogy az mindenkihez, kiemelten a vidékiekhez és az iskolás korosztályhoz is eljuthasson.



- A kulturális alapellátás kiterjesztésének összehangolását felügyelő miniszteri biztosnak nevezte ki a szaktárca vezetője, Kásler Miklós. Mi lesz a feladata?



- A 3. Orbán-kormány idején, 2014-ben határoztuk el és hirdettük meg, hogy gyökeres fordulatra van szükség a kulturális hozzáférésben. Ennek vezérelve az volt, s ma is az, hogy nagy mértékben csökkenjen a különbség a fővárosban, a nagyvárosokban és a kistelepüléseken élők között a kultúrához való hozzáférés tekintetében. Azaz ne az határozza meg, hogy eljut-e valaki színházba, koncertekre, egyéb programokra, hogy hol él, vagy milyen családba született. Ezt a munkát folytathatom most miniszteri biztosként.



- Milyen eredményeket tudnak eddig felmutatni?



- Nagyon büszke vagyok arra, hogy a tavalyi évre eljutottunk oda, hogy az összes uniós tagállam közül Magyarország fordítja GDP-arányosan a legtöbb pénzt, a nemzeti jövedelem 2,1 százalékát kultúrára. Pécsre és a megyébe is nagyon jelentős támogatások érkeztek. El tudtuk érni például, hogy a közművelődésre, könyvtári ellátásra fordítható normatív támogatás a fejenkénti korábbi 1140 forint helyett ma már ennek többszöröse, településenként minimum egymillió-nyolcszázezer forintot jelent. A minőségi kultúra ma már a kistelepüléseken is elérhető, a gyerekek eljuthatnak például színházba. Vidéki fesztiválokra fordítható keret korábban egyáltalán nem volt, idén 750 milliót költhetünk ezekre. Ebből például a mohácsi, világhírű busójárás szervezését is támogatni tudjuk, csakúgy, mint például a Zsolnay Fényfesztivált, a komlói Hét Domb Filmfesztivált, vagy a POSzT-ot és az amatőr színházi találkozót.



- Az anyagi lehetőségek ennek ellenére sokszor gátat szabhatnak annak, hogy mondjuk egy mohácsi iskolai osztály hova és hány kulturális helyszínre juthat el az országban.



- Ezen a MÁV-kedvezménnyel igyekeztünk segíteni, a történelmi-, nemzeti emlékhelyekre, múzeumokba ingyen utazhatnak az iskolai csoportok. Így a példánál maradva a pécsi, komlói diákok ingyen juthatnak el Ópuszteszerre, Debrecenbe, de például a sátoraljaújehelyi iskolásoknak sem kell fizetni az utazásért, ha a pécsi ókeresztény világörökségi látogatóközpontot, vagy a Csontváry-múzeumot szeretnék látni.



- És mennyit kell még utazgatni ahhoz, hogy a vidéken lakók is élvezői lehessenek a kulturális kínálatnak?



- Remélem, hogy egyre kevesebbet. A program 2014-es elindításakor a teljes állami és önkormányzati kulturális intézményrendszert arra kértük, hogy ne üljenek a babérjaikon, keljenek fel a kényelmes fotelekből, s tegyenek lépéseket azért, hogy helyben is legyen minél több kulturális program. Ez a drasztikus normatíva emelés mellett a kulturális közfoglalkoztatottak segítségével már megvalósult, idén tavasszal pedig már törvénybe is foglaltuk, hogy az intézmények mindegyike köteles kulturális alapellátási programot megvalósítani.



- S ez így elegendő?



- Nyilván nem. Sokat haladtunk, de a cél az, hogy teljes társadalom számára akadálymentesítsük a kulturális hozzáférést. A gyerekek a digitális eszközök segítségével ma már mindent elérnek, a katartikus élmény lehetőségét azonban csak az előadások, koncertek élő megtekintése adja meg számukra. Szeretnénk elérni, hogy erre mindenkinek legyen esélye.



- Kormánybiztosként milyen jogosítványai vannak?



- A biztosok a minisztériumok kötelékében dolgoznak saját titkársággal. Erős felhatalmazás, hogy előterjesztéseket is készíthetünk a kormány számára, azaz komoly jogosítványok állnak rendelkezésre. Ezekkel élni is szeretnék. A célom az, hogy az ezeréves magyar keresztény kultúra értékeit és annak pozitív életminőségi hatásait mindenki megélje, s így a nemzeti identitás erősödjön.