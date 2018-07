Hollywoodi forgataggal indul az ősz Pécsett

Második alkalommal rendezik meg szeptember 3-9. között a Seven Hills International Film Festivalt (SHIFF 2018) Pécsett és Komlón.



Az eseményre, amely közép-európai kulturális és szórakoztató fesztivál, nemzetközi filmszakmai szimpózium és verseny is egyben, a június 20-i határidőig összesen 3.076 külföldi és hazai filmprodukciót neveztek, több mint száz országból. A produkciók közül az előválogatást és előzsűrizést követően 30-50 versenyfilm kerül majd a döntőbe, s azok közül választja ki a zsűri a díjazandókat, összesen hét kategóriában. Egyebek mellett a legjobb nagyjátékfilmet, a legjobb rendezőt, a legjobb színészt és színésznőt is külön elismeréssel jutalmazzák.



A rendezvénynek az is célja, hogy a filmművészetet, filmszakmát bemutató és népszerűsítő közönségtalálkozóként szolgáljon. A fesztivál időtartama alatt a látogatók találkozhatnak számos film alkotóival, főszereplőivel, több nemzetközi (európai, hollywoodi, bollywoodi) és magyar filmes szakemberrel, vezetővel és sztárral egyetemben. A SHIFF filmszakmai igazgatója Ziad Abdullah, írófilmkritikus, aki a Dubai Nemzetközi Filmfesztivál (DIFF) egykori művészeti igazgatója is.



Filmkávézók tematikus vetítéseknek adnak otthont, ezen túlmenően pedig Pécs több pontján, gerillamozikban is, extrém felületeken és szokatlan megoldásokkal rövidfilm- és werkfilm-vetítések is zajlanak majd.



A szervezők a program egyéb részleteiről a hamarosan következő sajtótájékoztató keretében számolnak be Pécsett.



További információk a www.sevenhillsfilmfestival.com oldalon találhatók.