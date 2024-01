Hó, jég, s még a vadak is: javában tart a legveszélyesebb időszak az utakon

Nemcsak a téli időjárás, hanem az utakra tévedő őzek, szarvasok, vaddisznók miatt is elkél a fokozott figyelem az autósoktól. Az elmúlt időszakban számos vadbaleset történt a közutakon, legutóbb Sátorhely közelében egy kamion gázolt el egy szarvast. Nemrég egy olyan videót is bemutattunk, amelyen körülbelül 150 szarvas vágtat át egy autós előtt - csak a szerencsén és a vezető figyelmén múlott, hogy az esetből nem lett baj. Megyénkben mintegy 13 ezer gímszarvas él, az állatok gyakorlatilag bárhol feltűnhetnek az utak mentén, érdemes tehát emiatt is körültekintően vezetni.



A vadbalesetek szempontjából leginkább a nyári, illetve a téli hónapok számítanak kritikusnak. Míg július, augusztus és szeptember környékén a párzási időszak miatt vágtatnak át gyakran az utakon őzek és szarvasok, később pedig az élőhelyük szűkülése, és a vadászat miatt aktívabbak a megszokottnál.



Amint a mezőgazdasági területeken véget ért a betakarítási időszak, a korábban táplálékot, valamint menedéket nyújtó kukoricatáblák és egyéb növények eltűnnek, ezért a vadak igyekeznek visszatérni az erdőkbe. Különösen veszélyes a kora reggeli és az esti időszak, az állatok ugyanis ilyenkor hagyják el, illetve térnek vissza a búvóhelyeikre.



A nagyvadállomány létszáma nem csökkent a korábbi időszakhoz képest, annak ellenére sem, hogy a tervekben meghatározott vadelejtések számát az elmúlt években folyamatosan emelte a hatóság.

A gímszarvas létszámát megyénkben körülbelül 13 ezer egyedre becsülik a vadgazdálkodók, a vaddisznók létszámát mintegy tízezer példány közé taksálják.



A gímszarvasok az ősz végi, téli időszakban nagyobb csapatokat, úgynevezett rudlikat alkotnak, amelyek főleg a mezőgazdasági területeken százas létszámot is elérhetnek.