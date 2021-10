Hiánypótló filmet készít egy pécsi orvos a demenciáról Vári Éva főszereplésével

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentése alapján jelenleg több mint 55 millió ember szenved demenciában, vagyis időskori leépülésben, elbutulásban. A szervezet szerint az érintettek száma az elkövetkező évtizedekben drámaian emelkedhet. Egy pécsi orvos-filmrendező, Dr. Vámos Zoltán ezért is választotta ezt a rendkívül fontos problémát a következő filmje témájául. No és személyes érintettsége miatt, hiszen a film valós történetet dolgoz fel, mely a pécsi orvossal és betegével történt a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában, évekkel ezelőtt.

„Egy szokásos, szürke hétköznap volt" - vág a közepébe emlékeit felidézve Dr. Vámos Zoltán. „Ügyeletes voltam fiatal orvosként a klinikán, ezer rám váró feladattal, sok beteggel, miközben egy Alzheimer-kórban szenvedő, idős hölgyhöz hívtak, hogy problémás, és le kellene nyugtatni. Odamentem a nénihez, és azzal, hogy emberszámba vettem, és elkezdtem vele beszélgetni, türelemmel rászánva néhány percet, nagyon hamar megnyílt, és nem sokkal később már együtt énekeltük a meseautó refrénjéből az aranyországút csillogó gyémántporát. Innen vettem a film címét is: „A gyémánt út pora". Ekkor döbbentem rá, hogy másként is lehet kezelni a demens betegeket, mint a hagyományos orvosi protokoll. Hiszem, ha ezt az üzenetet egy filmen keresztül eljuttatjuk az emberekhez, azzal rengeteg érintett családon tudunk segíteni." - adott hangot reményének Dr. Vámos Zoltán.

A filmet, és annak küldetését a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. is támogatásra méltónak találta adókedvezmény formájában.

A film főbb szerepeire olyan színésznagyságokat sikerült Dr. Vámos Zoltánnak megnyernie, mint az egyaránt Kossuth- és Jászai Mari-díjas Vári Éva és Kútvölgyi Erzsébet, a Jászai Mari-díjas Koltai Róbert, de szerepet kap többek között Törőcsik Franciska, Elek Ferenc és Orosz Ákos is, akik kiváló alakításait számos magyar filmben láthatta már a nagyérdemű.

„Gyerekkorom óta csodálom Vári Évát" - vált még személyesebb hangvételre Vámos Zoltán. „Emlékszem, gyerekként 19-szer láttam Piafként a budapesti Kamaraszínházban. Így számomra nem volt kérdés, hogy - amennyiben vállalja - ő fogja alakítani az idős főszereplő hölgyet, akivel az orvos mély, lelki kapcsolatot alakít ki. Megtisztelő, hogy Vári Éva gondolkodás nélkül, örömmel vállalta a felkérésemet." - mesélte a pécsi orvos-filmrendező.

Dr. Vámos Zoltánnak már nem ez az első alkotása rendezőként. 2018-ban mutatták be Szabó Erika főszereplésével a „Parázs a szívnek" című filmet, amely szintén az ő rendezésében készült el.

A gyémánt út porát október 2-án kezdik el forgatni Budapesten, és a tervek szerint 2022 őszén, az Alzheimer-kór világnapján mutatják be a nagyközönségnek, de addig már számos filmfesztiválon megméretteti majd magát az alkotás.