Hiánycikk a munkás kéz, nehezen találnak napszámost az ormánsági dinnye leszedésére

A munkaerőhiány már a dinnyetermelőket is elérte, egyre kevesebben vannak olyanokat, akik vállalják a gyümölcs leszedését a forróságban. Horváth Béla termelő szerint azonban ennél komolyabb gondok is akadnak: rendkívül nehéz külföldön értékesíteni, az áruházak egy része pedig továbbra is csak nyomott árat fizet.



Még az olyan, munkanélküliséggel sújtott országrészben sem lehet könnyen munkáskezeket találni a dinnyeföldekre, mint az Ormánság. Úgy tűnik, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében megkereshető 675 forintos órabér sokaknak nem ad elég motivációt a kemény munkához, a gazdák többsége viszont nem tud ennél többet adni.

Dél-Baranyában javarészt kisebb, egy-két hektáros dinnyeföldeken gazdálkodnak a családok, ők a munkát néhány ember segítségével is el tudják végezni.

Inkább saját maguk adják el Ha ennyi nem lenne elég, még egyes nagyáruházak hozzáállása is nehezíti a helyzetet, vannak ugyanis olyan kereskedők, akik az olcsó, kilogrammonként kilencven forintért árult görögdinnyével csalogatnák be a vevőket. A rendkívül alacsony felvásárlási árért cserébe elvárják, hogy a termelők becsomagolva szállítsák el a gyümölcsöt a raktárakba. Az ormánsági termelők jelentős része inkább maga adja el a portékát, főleg piacokon vagy akár az utak mentén árulva, általában 120-150 forintot kérve kilogrammonként, amely a termelők álláspontja szerint méltányos összeg.

- A munkaerőhiány egyelőre nem égető, de a korábbi évekhez képest valóban nehezebben találunk napszámosokat - felelte a problémával kapcsolatos kérdésünkre Horváth Béla. A csányoszrói gazdálkodó elmondta, igyekeznek helyben élőket alkalmazni.

Mint megtudtuk, a munkaügyi hivatal is segítséget nyújt az alkalmi dolgozók megtalálásában, e nélkül még nagyobb lenne a probléma.



A munkáskezek hiányánál is komolyabb gond azonban, hogy az idei nyáron rendkívül nehéz külföldön értékesíteni az ormánsági gyümölcsöt.

- Korán érett be a hazai dinnye, emiatt együtt jelentek meg a termékeink a piacokon az olasszal, a spanyollal és a göröggel. Ez jelentős mértékben befolyásolta az árakat és az értékesítési lehetőségeket. Sajnos vannak nálunk erősebb országok ebből a szempontból - vázolta a helyzetet a termelő.