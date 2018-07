Hétvégén akár kánikula is lehet, de addig bizony még bőrig is ázhatunk

A következő napokban is változékony lesz az időjárás: a sok napsütés mellett többször várható zápor, zivatar, a szél erős, akár viharos is lehet. Komolyabb lehűlés nem várható, néhol csak 25 fok körül alakulnak a maximumok, a hétvégén viszont akár 33 Celsius-fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn napos lesz az idő. Az ország északkeleti, keleti, illetve nyugati, délnyugati harmadában lehet helyenként zápor, zivatar. A szél napközben élénk lesz, zivatarok környezetében és néhol a középső területeken meg is erősödhet a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 13-18, a legmagasabb 25-32 fok között valószínű (északkeleten és a nyugati határnál lehet a hűvösebb).



Kedden is sok lesz a napsütés. Késő délutántól észak felől egyre több és vastagabb felhő érkezik, délután északkeleten helyenként előfordulhat zápor, zivatar, majd estétől észak felől egyre több helyen várható eső, zápor, esetleg zivatar. A szél több helyen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 26-32 fokig melegszik a levegő.



Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A Dunától keletre jelentős mennyiségű csapadék várható. Emellett nagy területen viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 16-21 fok között valószínű. A nappali maximumok 23-28 fok között alakulnak.



Csütörtökön hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de továbbra is sok lesz a felhő. Szórványosan - főként a Dunától keletre - alakulhat ki zápor, zivatar. Többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 17-22 fok lehet. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.



Pénteken napos idő várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Csak zivatar környezetében erősödhet meg a légmozgás. A minimumhőmérséklet 15-20, a maximumhőmérséklet 27-32 fok között alakul.



Szombaton és vasárnap szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A légmozgás továbbra is élénk lesz, szélerősödés csak zivatar környezetében valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton 16-21, vasárnap 17-22, a legmagasabb hőmérséklet szombaton 26-33, vasárnap 27-33 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.