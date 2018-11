Hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium, majd jövő hét csütörtöktől a postai kézbesítések is elkezdődnek - mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-nek.

Rétvári Bence (képünkön) kiemelte: a jó gazdasági teljesítménynek köszönhetően Magyarország történetében másodszor, idén is 2,5 millió ember kap nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege a tavalyinál is magasabb, 18 ezer forint.



Azt mondta: a kormány szeretné, ha az idősek is részesülnének az ország gazdasági teljesítményéből, hiszen ők évtizedeket dolgoztak az országért és nevelték gyermekeiket. Az ellátást nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem azok is megkapják, akik nyugdíjszerű ellátásra jogosultak. A kormány 33 milliárd forintot biztosít a kifizetésekre. Minden nyugdíjas, akinek eléri a 80 ezer forintot a nyugdíja, a maximális 18 ezer forintra számíthat. Így a maximális összeget kapják az átlagnyugdíjjal (130 ezer forint) rendelkezők is, az 50 ezer forintos nyugdíjban részesülők 11 250 forintos nyugdíjprémiumot kapnak - részletezte az államtitkár.



Rétvári Bence szólt arról is: jó hír, hogy a nyugdíjak idén megtartják vásárlóértéküket, ezért nyugdíjkiegészítésre idén nincs szükség. A Pénzügyminisztérium megállapítása szerint az infláció mértéke várhatóan kisebb lesz, mint a januári 3 százalékos nyugdíjemelés, így értelemszerűen nincs szükség nyugdíjkiegészítésre, a nyugdíjak idén kompenzáció nélkül is megőrzik értéküket. Úgy fogalmazott: a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 10 százalékkal nőtt.

A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a 2019-re becsült inflációval egyezően 2,7 százalék lesz, ami 130 ezer forint körüli átlagnyugdíjjal számolva havi 3500 forintos emelést jelent - tette hozzá.