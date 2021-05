Hemzseghetnek a kullancsok - A kutyákra is veszélyes vírusokat hordozhatnak

Az enyhe tél ezúttal us kedvezett a többféle betegséget terjesztő élősködőknek, így az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kullancsinvázióra kell számítani, figyelmeztetnek a szakemberek. Az általuk terjesztett Lyme-kór ellen nincs védőoltás, mint ahogy a kutyákra, macskákra veszélyes babesia ellen sincs. Utóbbi miatt az elmúlt években egyre többen fordultak állatorvoshoz Baranyában is.





Míg a szúnyogok ellen vegyszerekkel hatékonyan lehet küzdeni, a kullancsok gyérítése megfelelő szerek és előírások hiánya miatt megvalósíthatatlan - így Pécsett sem lesz kullancsirtás.



Mivel a vérszívók egyre inkább alkalmazkodnak a városias környezethez, a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást és a Lyme-kórt nemcsak az erdőben, hanem a parkokban, játszótereken is elkaphatják azok, akik nem védettek - a Lyme-kór ellen viszont védőoltás sincs, csak a csípés elkerülésével lehet kivédeni.

Mindazonáltal a kullancsok nemcsak az emberekre lehetnek veszélyesek , hanem a Magyarországon élő fajok egyike által terjesztett kórokozó, a babesia miatt a kutyákra, macskákra is . Tavaly Pécsett és a megyében is jóval többen fordultak állatorvoshoz kedvencük megbetegedése miatt.



- Alattomos kórról van szó, mert a kezdeti tünetek, a levertség, bágyadtság jelentkezésekor csak kevesen gondolnak arra, hogy komoly bajról lehet szó - nyilatkozta a Pécsi Újság.hu-nak egy állatorvos. - A betegség előrehaladása után viszont sajnos már nem mindig tudunk segíteni, s az állatok elpusztulnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a gyanús jelek esetén mielőbb forduljunk állatorvoshoz - tette hozzá.