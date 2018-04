Házhoz jönnek a szemétdíj-hátralékért Komlón

Az év elejétől megváltozott a hulladékszállítási díjak beszedésének rendje. A szolgáltató NHKV Zrt. megbízott egy konzorciumot a díjhátralékok behajtásával, akik személyesen keresik fel az érintetteket. A díjbeszedők emellett ügyfélszolgálati feladatokat is ellátnak.



Komlót is érinti a hulladékszállítási díjak behajtásának országos reformja. Jelenleg a magyarországi háztartások nem a hulladék rendes heti elszállítását végző szolgáltatótól kapják a számlájukat, hanem az NHKV Zrt.-től. Ez az állami cég koordinálja az egész országban a szemétdíjak beszedését majd szétosztását a munkát elvégző helyi vállalkozások között.

A rendszerben január 1-jével jelentős változás történt. Az NHKV Zrt. ugyanis a nemfizető ügyfelek tartozásainak behajtását átadta a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumnak, akik személyesen is fel fogják keresni az érintetteket. A díjbeszedő munkatársak kettős feladatot látnak el, ugyanis egyfajta mobil ügyfélszolgálatként is működnek. A tulajdonosok bejelenthetik náluk a hulladékszállítással kapcsolatos adatváltozásokat és tájékoztatást is kérhetnek az ügyintézéssel kapcsolatos témákban.

A konzorcium alvállalkozója Komlón a „Felsőszentiváni" Plusz-Profit Bt.

Az ő munkatársaikkal találkozhatnak rövidesen azok, akik késtek a hulladékszállítási díj befizetésével. Számukra előnyös, hogy a 2016-2017 folyamán felhalmozódott hátralékokra nem kell késedelmi kamatot fizetniük.

A változás kapcsán Polics József polgármester két dologra hívta fel a figyelmet:

„A díjbeszedőknél minden esetben fényképes igazolvány lesz. A bűnözők előszeretettel élnek vissza a közszolgáltatók nevével, ezért nyugodtan kérjük el és ellenőrizzük az igazolványt mielőtt beengedjük az illetőt a lakásba. Szintén ellenőrizzük a tartozásról szóló beszedési értesítőt, aminek minden tekintetben meg kell egyeznie a korábban kapott számlával.

Nem csak összegnek, hanem a címnek és a számlázott időszak dátumainak is. Ha valaki eltérést tapasztal, feltétlenül jelezze."

A díjbeszedők várhatóan néhány héten belül megjelennek a komlói utcákon.