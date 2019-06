Használt ruhákból készít menő csokornyakkendőket a pécsi propellerszabász

Szuperhősös, traktoros vagy éppen szemüvegmintás: a csokornyakkendők tekintetében lényegében nem ismer lehetetlent az ohBoy!. A pécsi „propellerszabászat"-nál nemcsak férfiaknak, de gyerekeknek és hölgyeknek is készülnek használt ruhákból kiegészítők.



- Hogyan kezdődött az ohBoy! története?



- Először a 2017 októberében megrendezett DesignPécs eseményen mutatkozott be a projekt - kezdte Békési Dóra. - Csoporttársammal, Noszkó Brigittával fogalmazódott meg bennünk az igény a szabászati maradékanyagok feldolgozására. Azóta is örömet lelek abban, hogy régi göncökből egyedi csokornyakkendőket készítek, mindezt „zölden". Nagyon fontosnak tartom a környezettudatosságot, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk magunk után. Az ohBoy! igyekszik globálisan gondolkozni, és lokálisan cselekedni.



- Honnan kerülnek elő az alapanyagok?

- Általában használtruha-üzletekből bukkannak elő, de kinőtt, sérült vagy megunt ruhadarabok és szabászati maradékok is születnek ujjá nyakkendőként - pont ez garantálja az egyediséget.

Névjegy Békési Dóra a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségizett 2005-ben. A Pécsi Tudományegyetem szociális munka szakán végzett, jelenleg informatikai területen tevékenykedik. A varrást hobbinak tekinti, ahol kiélheti a kreativitását, de reméli, hogy a jövőben szeretnének annyian egyedi csokornyakkendőt hordani, hogy csak ezzel kelljen foglalkoznia.





- Mi számít manapság trendi csokornyakkendőnek?

- A megrendelések között vannak klasszikus kérések és örök kedvencek, mint a sötétkék vagy piros elegáns csokornyakkendők. Ezek mellett népszerűek a szuperhősös és a figurás darabok is. Sokan keresnek meg egyedi elképzelésekkel, hogy piros traktor-, gomba- vagy épp szemüvegmintás anyagból készüljön egy-egy termék.



- Kértek már lehetetlent a vásárlók?

- Most is sok szuper, ötletes anyag kerestetik, mint például motoros, szivárványszínű, csigás, rókás, flamingós. Noha nem minden kívánságnak tudok azonnal eleget tenni, végül mindenki megkapja a hozzá leginkább illő csokornyakkendőt.



- Kik rendelnek az ohBoy-tól?

- Noha az elsődleges célpontok a férfiak, a megrendelők nagyobb százalékban nők, akik nemcsak párjuknak, családjuknak választanak, hiszen kifejezetten hölgyeknek is készülnek újabban masni formájú kitűzők. Népszerűek az apa-fiú szettek, valamint a vőlegények is egyre gyakrabban választják a csokornyakkendőt a nagy napra. Ezek mellé igény szerint díszzsebkendők is készülnek. És ha mindez nem lenne elég: házi kedvenceknek is sokszor rendeltek már gazdáik elegáns, vicces kiegészítőket.



- Hogyan juthatunk hozzá az ohBoy csokornyakkendőihez?

- A legtöbb felkérés közösségi médián folyik be, de belekezdtünk egy honlap fejlesztésébe is, ahol egy új szintre szeretnénk emelni a vevői élményt.





Képünkön Békési Dóra látható.