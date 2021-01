Harmincnégy éve csapott le az eddigi utolsó igazi tél: Baranyában is katasztrofális volt a helyzet

Évtizedek óta nem volt olyan, az egész országot fogságba ejtő és katasztrófahelyzetet okozó havazás, mint 1987 januárjában. A heves szélviharral kíséretében érkező sűrű hóesés napokra megbénította az egész ország életét. Pécsett az MHSZ teherautókat ajánlott fel a szállítási nehézségek leküzdésére, 240 forintot fizettek egy hómunkásnak, Mohácson január 14-én mínusz 21, 7 fokot mértek.

Az utolsó igazi télnek elkeresztelt extrém időjárási helyzetet az észak-északnyugati irányból a Kárpát-medencébe betörő, nagyon hideg, sarkvidéki eredetű, illetve az ezzel egyidejűleg dél-délnyugati irányból érkező nagy nedvességtartalmú és enyhe mediterrán ciklon légtömegének keveredése okozta.



A csontig hatoló hideg levegő erős szélvihar kíséretében rontott rá az országra, ezért már január 10-én a késő esti óráktól komoly fennakadások mutatkoztak a közlekedésben. Már másnap reggelre hatalmas hótorlaszok zártak el a külvilágtól több települést, és sokan a járhatatlan jégsivataggá változott utakon rekedtek.



A hó pedig továbbra is szakadt, délutánra országos katasztrófahelyzet állt elő.



Nemcsak a kistelepülések, hanem még a nagyvárosok is a hó fogságába kerültek.

Mindeközben rekordmélységbe zuhant a hőmérséklet. Budapesten napközben sem emelkedett mínusz 17 Celsius-foknál magasabbra a hőmérséklet, és a viharos erejű szélben még ennél is sokkal hidegebbnek lehetett érezni.

A hó csapdájába esett falvakból az azonnali ellátásra szoruló betegeket csak honvédségi páncélosok segítségével lehetett kimenteni.



Ami talán még ennél is nagyobb problémát okozott, hogy akadozott az áramszolgáltatás, és egész települések maradtak áramellátás nélkül.



A megyei napilap 1987. január 14-én így számolt be az eseményekről:



„Az egyébként is igen lassú közlekedést azonban az újabb havazás nehezítette, amely 150-200 méterre csökkentette a látótávolságot. Az igazgatóság munkagépei folyamatosan dolgoztak, a padkáról tolták le a havat, illetve a veszélyes útszakaszokra 90 tonna salakot és zúzalékot szórtak. Az ügyeletén azt is elmondták, hogy az MHSZ 10 darab ZIL tehergépkocsit ajánlott fel az igazgatóságnak mentési célokra. A térítés- mentesen átengedett kocsikra egyelőre szerencsére nem volt szükség.



Hómunkások dolgoztak keddre és szerdára virradó éj. szaka Pécsett. A Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Koller utcai részlege - az időjárástól függően vesz fel hómunkásokat. Egy-egy éjszakai munkáért 240 forintot fizetnek. A város útjait, utcáit tegnap sószórókkal, ekés kocsikkal és rakodókkal próbálták járhatóbbá tenni. A délelőtt újra kezdődött havazás kevés látszatát hagyta munkájuknak."

„Az Áramszolgáltató Vállalat pécsi üzemigazgatóságának területén Pécsett hétfőn és kedden reggel mindenütt kijavították a középfeszültségű hálózatokat: összekötötték a vezetékeket, kicserélték a törött szigetelőket. Elhárították a szakaszhibákat is, így elvétve egy-egy fogyasztói hiba fordulhat elő. Ugyanez vonatkozik a komlói, pécsváradi, bólyi, siklósi és mohácsi térségre is. A rendkívüli időjárásra való tekintettel Pécsett az üzemirányító központ folyamatos, 24 órás szolgálatot lát el, a kirendeltségeken éjszakai ügyeletet tartanak. Áram- korlátozás jelenleg sehol sincs."

Évszázados rekordokat döntött lehűlés A Központi Meteorológiai Intézet adatai szerint 1987 január 13-án - a fővárosban mért -17,8 fokos hőmérséklet az intézet 106 éves feljegyzéseinek történetében a legnagyobb lehűlést jelenti. A legnagyobb lehűlés Pakson következett be: itt -30,3 fokot mutatott a hőmérő, sorrendben a második város Békéscsaba, -25,5 fokkal. A Kékestetőn -22,6 fokra hűlt le a levegő. Volt ennél is nagyobb hideg az ország más területein korábban: 1942-ben Baján -34,1 fokra süllyedt a hőmérő higanyszála, ez az eddigi januári negatív rekord.

„ A közlekedés nehézségei miatt nem tudott eljutni földalatti munkahelyére sok bányász - ez máris termeléskiesést jelent. Ugyanakkor a felszínen is küszködni kell, le-, fagytak a kötélpályák, akadozik a szállítás, s ha a hideg így marad tovább, hiába termelnek és gyűlik a szén odalent, nehéz lesz fölhozni és elszállítani. Gondok vannak a pécsi szénelőkészítőműben. A Mecseki Szénbányáknál a szokásos, minden télre szóló felkészülésen túl további intézkedéseket hoztak: a központban és o bányaüzemekben fokozott figyelmet fordítanak és ügyeleteket rendeltek el a bányabiztonság és a folyamatos üzemmenet ellenőrzésére, biztosítására.



A Mecseki Ércbányászati Vállalatot az áramkorlátozás érintette, de különösebb baj nincs. Szomolányi Gyula műszaki vezérigazgató-helyettes szerint a megtett intézkedések eredményeként, a kisebb fennakadásokat leszámítva t zavartalan a termelés. A fagy ellen felszíni létesítményeikben védekeznek, útjait tisztítják.



Mohácson és térségében kedd reggeltől megállás nélkül esett a hó. A hideg ebben a körzetben még nem döntött rekordot, hétfőn 21 órakor mérték a leghidegebbet, -21,7 fokot, de két évvel ezelőtt -23 alatti hőmérséklet is volt már. Tegnap 13 órakor egyébként -11 fokot mértek a városban.



Az ellátásban nincs alapvető fennakadás. A városba, a községekbe és a szigeti településekre is eljutott mindkét nap a tej- és a kenyérszállítmány. Késések azonban előfordultak. Görcsönydobokára a termelőszövetkezet, Szebénybe egy magánfuvaros segítségével vitték a kenyeret. Palackos gáz minden telepen volt készenlétben, a hét első két napján és kedd délutánra várták Mohácsra az újabb szállítmányt.

A Húsipari Vállalat hétfőn nem tudta a termékeit eljuttatni a szigeti boltokba, de szerdán Baja felé viszik a húskészítményeket. A szigeti boltok ellátását egyéb, ként a Bács-Kiskun megyei vállalatok, a Dunavölgye Termelőszövetkezet segítségével megoldották.



A közúti közlekedésben a járatok késését leszámítva különösebb fennakadás eddig nem volt - kaptuk a tájékoztatást a helyi Pannon Volántól.



Bár nem teljesen ezt támasztja alá az a tény, hogy Geresdlakról és Szűrből hétfőn nem mentek a gyerekek a körzeti iskolákba, Olasz község pedig szerdára jelentett be tanítási szünetet, mert hétfőn és kedden a Hásságy, Magyarsarlós, Lothárd községekből odajáró 70 tanulójuk hiányzott. Újmohácson a pedagógusok hiányoztak, lealább is azok, akik Mohácsról járnak át tanítani, ugyanis hétfőn 13 órakor leállt a közlekedés a Duna erős jégzajlása miatt. Szerdától a nevelők szállítását is vállalja a Dunavölgye Tsz, az autóbuszok naponta a bajai hídon körbemennek a szigetbe és vissza."

Képünkön: honvédségi jármű segít a hóban elakadt járművek kiszabadításában