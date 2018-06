Harmadszor rendezik meg a Bőköz Fesztivált

Koncertekkel, kiállításokkal, gasztronómiai és gyermekprogramokkal, vadásznappal várja az érdeklődőket a Bőköz-Ormánság Fesztivál. Magyarország egyik legszegényebb, de egyik legszebb tájegységében augusztus 23-tól 26-ig immár harmadik alkalommal rendezik meg az eseményt.



"Bőköz mikrorégióban huszonhét helyszínen hatvan program lesz, kétszáz amatőr és hivatásos művész lép fel négy faluban, Kémesen, Szaporcán, Tésenfán és Drávacsehiben, valamint az Ős-Dráva Látogatóközpontban. A fesztivál karbonmentes, a levegőbe kerülő széndioxid elnyelésére a szükséges tízszeresét, negyven őshonos tájfajta gyümölcsfát ültetünk" - mondta Márta István fesztiváligazgató szerdán a Műcsarnokban sajtótájékoztatón.



Az összművészeti rendezvény a falvak egyedi arculatára, jellegzetes hagyományaira, értékeire, a helyi aktivitásokra és az ökoturizmusra épül. Márta István úgy vélte, a fesztivál fontos feladata a hídépítés a szomszédos kultúrák között. A szimbolikus cél megvalósulása érdekében hídkoncertet is terveznek a Dráván a magyar-horvát határon, magyar és horvát előadók közös fellépésével.



A rendezvény fellépői között lesz a Vujicsics Együttes Szörényi Leventével és Tolcsvay Lászlóval, a Csík Zenekar, Bereményi Géza és Másik János, a Sebő Együttes, Hobo, a Muzsikás Együttes, a Talamba Ütőegyüttes, Rákász Gergely orgonaművész, Szirtes Edina Mókus "hangkertész", a Hagyományok Háza táncosai és zenészei, a Vivat Bacchus Énekegyüttes, a Hoppál Mihály Band, Csernik Szende mesemondó, a Filharmónia Magyarország és mások.



A Magyar Állami Operaház szólistái, kórusa és zenekara a Gördülő Opera projekt keretében a Bőköz Fesztivál zárónapján, augusztus 26-án vasárnap Donizetti Szerelmi bájitalát adja elő egy nyilvános főpróba keretében Toronykőy Attila rendezésében, Cser Ádám vezényletével.



Márta István elmondta, hogy a fesztiválon tárlatot rendez a Janus Pannonius Múzeum, Péreli Zsuzsa textilművész, Szurdi Éva keramikus, a Pécsi Tudomány Egyetem Műszaki és Informatikai Kara, jelmez- és fotókiállítása lesz a Nemzeti Színháznak, a Konfuciusz Intézet segítségével pedig a szaporcai Kínai Házban a kínai művészetekkel lehet ismerkedni. A helyi értékeket a kémesi Falumúzeumban, a szaporcai Eperfa tájházban és a tésenfai Hagyományok Őrző Házában lehet megtekinteni. Lesz bútorfestés, halászati eszközök tárlata és játszóház is.



A sajtótájékoztatón jelen volt és beszámolt a települések életéről a négy érintett polgármester, Szolykó Gabriella (Kémes), Pál Csaba (Szaporca), Hideg József (Tésenfa) és Németh Tamás (Drávacsehi). A fesztivál nyitórendezvényeként az augusztus 23-i nulladik napon Hobo (Földes László) ősszel megjelenő Hé, Magyar Joe című lemezének előbemutatóját tartja a szaporcai Hétölés-tónál.



Nagy Vasárnapi Vadásznapnak ad otthont az Ős-Dráva Látogatóközpont, a Diabelli Alapítvány tehetségnapot rendez, a baranyai magyar és horvát polgármesterek pedig találkozót tartanak.



Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, a fesztivál védnöke arról beszélt, hogy idén a Bőköz részeként jelenik meg a Kincses Baranya Fesztivál, amely a Baranya megyei Értéktárban összegyűjtött kulturális, történelmi és gasztronómiai különlegességeket mutatja be. Kiemelte: ezúttal a gasztronómia áll a középpontban, Szaporcán a bajai halászlétől a gőzgombócig számos ételkülönlegességeket lehet majd megkóstolni.



A fesztivál fővédnöke, Hoppál Péter parlamenti képviselő úgy fogalmazott, hogy az Ormánságba el kell zarándokolni, meg kell fürdeni az ott rejlő kincsestárban. "Az elmúlt időszakban a tájegységben nyolc festett fakazettás templomot újítottunk fel, épültek új bicikliutak". A politikus beszámolt arról, hogy augusztus 24-én, pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is ott lesz azon a kerekasztal-megbeszélésen, amelyen a kulturális alapellátás feladatairól lesz szó.



Mint elhangzott, a kémesi iskolába járó gyerekek a fesztivál támogatásával idén az Abaligeti Cseppkőbarlangot és a Denevérmúzeumot nézhetik meg. A rendezvény ingyenes, a nagykoncertekre a belépőjegy 2000 forintba kerül, a három nagykoncertes bérlet 5000 forintba.