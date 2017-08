Hamarosan megnyílik a Pécsi Galéria 40 éves jubileumi kiállítása

Az idén 40 éves Pécsi Galéria jubileuma alkalmából egy hallatlanul izgalmas és átfogó intézménytörténeti bemutató látható a Pécsi Galéria 40 című kiállításon. A Széchenyi téri kiállítóhelyen több mint ezer dokumentumot mutatnak be a Pécsi Galéria elmúlt 40 évének kiállítási anyagaiból az augusztus 31-én, 17 órakor nyíló kiállításon.



Az elmúlt 40 év körülbelül 300 kiállításának anyagából láthatók itt kordokumentumok: a katalógusok, kiadványok, meghívók, plakátok, fotók mellett a kiállítások szervezésével kapcsolatos korabeli dokumentációk: levelezések, műtárgykísérők, reprodukciók, katalógustervek és egyéb hivatalos iratok. Mindezek a kiállításszervezés olyan rétegeibe nyújtanak bepillantást, melyek a '70-es, '80-as évek korabeli művészetpolitikai viszonyait is megjelenítik. Ezt kiegészítik a Galéria hagyatékába tartozó műtárgyak: a Pécsi Grafikai Műhely gyűjteménye, illetve a Galéria nemzetközi plakátgyűjteménye.



Továbbá az úgynevezett „muzealizált blokkban" fókuszáltan bemutatják az intézménytörténet egy-egy jellemző kiállítás-sorozatát; a Rajz/drawing '80, '82, '84 ('86), illetve a Táj/landscape (1983), Természet-Nature (1985) című nemzetközi kiállításokat, ezek korabeli katalógusterveit, műtárgyreprodukcióit, levelezéseit.

- Nagy kihívás a ránk maradt hatalmas és komplex anyagban rendet tenni. Amit a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén a hallgatókkal végzünk, az egyfajta értékmentés - mondta el Doboviczki Attila PhD, a kiállítás kurátora.

A kiállítás nemzetközi kontextusban is megállja a helyét, ugyanis több világszinten számon tartott művésztől látható anyag. Christo, a bolgár származású amerikai „csomagolóművész" például 1983-ban (és 1985-ben is) elküldte a Pécsi Galériának egy művét, amit ki is állítottak. De láthatók anyagok többek között Mario Merz német képzőművésztől, Keserü Ilonától, Székely Verától és Hajas Tibortól is.

- A Pécsi Galéria új típusú intézmény volt a '70-es évek magyar képzőművészeti életében, nem nagyon létezett városi galéria abban az időben, különösen olyan nem, amely önálló lett volna. Egyedülálló szellemi közeg volt akkoriban Pécsett, aminek egyik alappillérét a Galéria jelentette - számolt be Komor István, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. üzemeltetési igazgatója.

A Pécsi Galéria nemcsak országos szinten szerzett magának hírnevet; a '70-'80-as években a közép-európai művészeti élet elfogadott intézménye volt. Ennek a korszaknak a legfontosabb dokumentumait is bemutatja a kiállítás.

- A Pécsi galéria 40 éves történetének legizgalmasabb projektjei, kiállításai, dokumentumai láthatók egyszerre, egy helyen. A képzőművészetre fogékony pécsiek számára kihagyhatatlan látnivaló - hangzott Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetőjének ajánlása. Hozzátette: a kiállítás egyfajta nosztalgikus időutazás, különösen élvezetes azoknak, akik szeretnek elmerülni az archív anyagok között.

Az ügyvezető ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a Galériának nemcsak múltja, hanem jelene és jövője is van: - Ragaszkodunk az elmúlt 40 év során képviselt magas minőséghez, úgyhogy a látogatók a 2017/2018-as évadban is izgalmas, értékes kiállításokat tekinthetnek meg a Pécsi Galériában - mondta.

A kiállítás megtekinthető október 8-ig.