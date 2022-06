Hamarosan jön a negyedik Dunamenti Halfesztivál Mohácson - Íme, a programok

2017-ben rendezte meg első saját fesztiválját, a Dunamenti Halfesztivált a Mohácsi Német Önkormányzat, amelyen a Duna mentén készített, hagyományos halételeket kívánták bemutatni. A rendezvény óriási siker lett, nemcsak az első, hanem a második és harmadik alkalommal is, azonban a járvány miatt két évig nem lehetett megrendezni. Július 16-án ismét a halételek fenséges illata lengi be majd Mohács belvárosát, a szervezők közzé tették a részletes programot is.

- A mohácsi németeknek ezt megelőzően nem volt igazi nagy rendezvényük, ezért arra gondoltunk, hogy ideje lenne már valamivel előrukkolni. Mivel mindenképpen egy helyi jellegzetességet szerettünk volna a középpontba állítani, ezért a választásunk a halászlére esett - nyilatkozta az első alkalmat megelőzően Illés Richárd, a fesztivál főszervezője.

A mohácsiak nem szerettek volna és nem is szeretnének semmiféle vetélkedésbe kezdeni a bajai halfőzővel, hiszen ott a helyi, azaz a bajai halászléről szól a program. A mohácsi fesztivál nevében pontosan azért szerepel, hogy „Dunamenti", mert nem csak Mohácsról, hanem ténylegesen a Duna mentéről, tehát Győrtől kezdődően egészen a Szerbiáig, Horvátországig terjedő szakaszról is érkeztek, érkeznek Mohácsra majd halfőző mesterek, akik a saját szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően készítik el az ételt.

Az elképzelés nagyon bejött, a hagyományból gyorsan hagyomány lett, az első alkalom után a másodikon és a harmadikon is rengetegen megfordultak. A mohácsiak mellett Pécsről, a megye és az ország más részeiből is sokan érkeztek.



2020-ban és tavaly azonban a járvány keresztülhúzta a szervezők számításai, s kénytelenek voltak lemondani az eseményt.



Idén viszont nincs akadálya a fesztivál megtartásának, amire július 16-án kerül sor.



A helyszín nem változik, a Szent János-, a Szentháromság-, a Jókai- és a Szabadság utca egy részét, továbbá a Millenniumi Emlékmű környékét foglalja el a fesztivál, melynek központi helyszínei a Sváb utca, a Haludvar, a kis- és a nagyszínpad, továbbá a Halpont lesznek.

A rendezvény részletes programja is elkészült, a legutóbb is óriási sikert aratott, a tiroli Ziller völgyéből érkező, autentikus Die Mayrhofner zenekar is fellép, s természetesen lesz utcabál is, a mulatságon az UNTERROCK zenekar muzsikál majd.



Rajtuk kívül a nap során számos helyi, környékbeli és külföldi együttes, énekes és tánccsoport ad ízelítőt a sváb kultúra sokszínűségéből.



A fesztiválra már lehet asztalt, főzőhelyet foglalni a (06) 20-320-11-01-es telefonszámon.

Íme, a részletes program:



KIS SZÍNPAD (Millenniumi Emlékmű)

14:00-19:00 GYERMEKSAROK: kézműves foglalkozások, népi játékok, stb.

15:00-15:30 Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport

15:30-16:00 Bemutatkozik az halételeket értékelő szakmai zsűri

16:00-16:30 Dunaszekcsői fúvószenekar

16:30-17:00 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes

17:30-18:00 Altschwendter Windradlplattler tánccsoport - Ausztria

18:00-21:30 UNTERROCK



NAGY SZÍNPAD (Szentháromság-szobor)

13:00-13:30 Mohácsi Német Ház harmonikás növendékek bemutatkozása

13:30-14:00 Singende Mädchen

14:00-14:30 Lustige Lieder - közreműködik Millich Werner Anikó

14:30-15:00 Zora Néptáncegyüttes - sváb táncok

15:00-15:30 Dunaszekcsői fúvószenekar

15:30-16:00 Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport

16:00-16:30 Wemender Männerchor

16:30-17:00 Altschwendter Windradlplattler tánccsoport - Ausztria

17:00-17:30 MEGNYITÓ

17:30-18:00 Kéméndi Tamás

18:00-18:30 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes

18:30-19:00 Tarlós Ferenc - Hahner duó

19:00-20:30 HITPARADE a Produceller zenészeivel

20:30-21:00 Eredményhirdetés - főzőverseny

21:30-22:30 DIE MAYRHOFNER koncert - Ausztria, Tirol

23:00-03:00 UNTERROCK - utcabál



SZABADSÁG UTCA (JÓKAI U., SZENT JÁNOS U.)

12:00-24:00 őstermelői, kézműves, népművészeti vásár

15:00-17:00 regisztráció, főzőhelyek elfoglalása, tűztálca osztás

17:00- MEGNYITÓ, majd tűzgyújtás, főzés és vacsora

SVÁB UTCA (Sétáló utca Szentháromság-szobor felőli vége) 14:00-21:00 „SVÁB HAGYOMÁNYOK UTCÁJA” – avagy a sváb népművészeti, gasztronómiai értékek interaktív bemutatása

Jókai utca (Szentháromság-szobor felőli vége)

HALPONT (Jókai utca Szentháromság-szobor felőli vége)

11:30-21:00 Halpont - mohácsi halászlé, kopácsi csiptetős ponty, harcsapörkölt, sült hal és más halas finomságok