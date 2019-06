Hamarosan itt a Zsolnay Fényfesztivál, 170 programmal várják a látogatókat

Az ország első és egyetlen fényfesztiváljaként vált híressé a pécsi Zsolnay Fényfesztivál, amely június 27-30. között immár negyedik alkalommal ejti ámulatba közönségét. A lenyűgöző fényattrakciók mellett utcaművészeti produkciókkal, zsonglőrökkel, koncertekkel - összesen mintegy 170 programmal várják a látogatókat.

Minden este 21.30-kor kapcsolódik fel a Fény Útja, a közel 30 fényfestett látnivalóból álló „fénykörút", amelyen ódon és modern épületek, parkok, templomok öltöznek milliónyi pixelpontból szőtt alkalmi fénykosztümbe.



A káprázatos fényfestéseknek köszönhetően életre kelnek a pécsi belváros kultikus épületei: mozgásba lendülnek az épületek, a Király utca egyik udvarába lépve a látogató úgy érezheti magát, akár egy víz alá merülő búvár, míg másutt beléphetnek egy szivárványba, vagy megcsodálhatják az éjszakai fényfotoszintézist. Az Esze Tamás utca teljesen elsötétül, hogy a látogatók mobiltelefonjaik vakujával fedezhessék fel a fényre éledő motívumokat.



Az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpontban egy 360 fokos installációban három különböző világ várja a látogatót az absztrakt geometriától kezdve az organikus fényszövedékeken át a futurisztikus gépvárosokig. A belülről interaktív LED-falakkal borított dobozban a néző utazást tehet ezekbe a virtuális terekbe, ahol mozgásával maga is befolyásolhatja a falakon futó képfolyamokat. Éjszaka egy magával ragadó, félgömb alakú installáció látható itt, aminek elkészítéséhez két kilométernyi kábelt használnak az alkotók. A közel 625 tükörből álló reflektív tömb a teljes fényvisszaverődés hatását kelti.

A fesztivál leginkább várt programja a nemzetközi élvonalban is jegyzett háromdimenziós Zsolnay Light Art Fényfestőverseny. Ennek keretében a világ minden tájáról érkező és legjobbnak bizonyult fényművészek varázsolnak háromdimenziós, mozgó fényalkotásokat a Székesegyház homlokzatára. Egy premier is látható lesz itt: Bordos László Zsolt az épületvetítést robotlámpákkal kiegészítve olyan egyedi fényalkotást hoz létre, amire Magyarországon még nem volt példa.

A pécsi Fényfesztivál sajátossága, hogy nemcsak az éj leszállta után, hanem nappal is kínál programokat. A világ élvonalába tartozó tűzzsonglőrök, humoros és látványos utcaszínházi, újcirkuszi produkciók szórakoztatják a közönséget, Mr. Banana személyében például egy provokatív szuperhőssel is találkozhatnak a látogatók. Harmadik alkalommal ad otthont a fesztivál a Magyar Zsonglőrtalálkozónak, ahol a szakmai programok mellett a közönség számára is nyitott zsonglőriskolában lehet betekintést nyerni a zsonglőrködés rejtelmeibe.

A koncerteken a világ minden tájáról érkező zenészek szórakoztatják a közönséget: a hazai blues fenomén Little G Weevil, az argentin Aguamadera, az olasz Vagatrio, a japán Kenta Hayashi vagy a New York-i Brooklyn Gypsies.

A fesztiválon olyan új programelemek is helyet kapnak, mint például a tematikus filmvetítések és live actek: az AV Composers esteken valós idejű „képzenészet", azaz élőben létrejövő audiovizuális alkotások várják a látogatókat az Apolló Mozi vetítőtermében. Ugyancsak újdonság, hogy „fénynagykövetek" érkeznek a fesztiválra, idén Finnországból.

A Pécsi Galériában szintén igazi kuriózum várja a látogatókat: Vály Sándor Finnországban élő magyar képző- és médiaművész Gótikus hologramok című installációja.

Az ingyenes fesztiválon aki még több élményre vágyik, azt várja a Fény Útja Extra, amelynek kiemelt helyszínei és exkluzív programjai egy karszalag megvásárlásával látogathatók.