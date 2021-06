Hamarosan az összes magyarországi fürdő kinyithat

Július 1-re minden magyarországi fürdő megnyithat - mondta a Fürdőszövetség alelnöke kedden az M1 aktuális csatornán.

Kovacsics Imre közölte, a kormánytól kapott 50 százalékos bértámogatás is hozzájárult ahhoz, hogy a fürdők munkavállalóik 70-80 százalékát megtartották.



Megjegyezte, hogy bár a fürdők csak védettségi igazolvánnyal látogathatók, az élővizes fürdőhelyek anélkül is, ezért szakmai szervezetként már jelezték a kormánynak és a Magyar Turisztikai Ügynökségnek is, hogy szeretnék a könnyítést a fürdőknek is megkérni.



Kérdésre válaszolva elmondta, a fürdőfejlesztések nem álltak le, példaként említette a miskolci és a hajdúszoboszlói beruházásokat, valamint azt, hogy Győrben 100 százalékos kormányzati támogatás mellett a Modern városok programban 22 milliárd forintból épül fürdő.