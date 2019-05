Hajózhatunk Mohács környékén, de akár Budapestre, Eszékre is utazhatunk a katamaránnal

Június 12-én indul első fővárosi útjára a város új hajója, a Mohács I. A szupermodern, gyors járású katamaránnal Bajára, Gemencre, Eszékre és Újlakra is kirándulhatunk, mindemellett minden szombaton délután egyórás sétahajózásra is befizethetünk. A hajót magánszemélyek, cégek,

alapítványok és intézmények is kibérelhetik.

A bruttó 207 millió forintba került korszerű, nagyon jól felszerelt hajó ötven fő szállítására alkalmas.



A Mohács I.-et hazai cég, a Magyar Kikötő Zrt gyártotta, az ötven fő szállítására képes hajó akadálymentes, utazási sebessége akár a negyven km/órát is elérheti. Az utasok komfortérzetéről a fedélzeten a hűtő-fűtő klímával és mosdóval ellátott panorámás terem gondoskodik.

A helyiségben egy büfésarkot és egy kis pódiumot is kialakítottak. A korszerű okos televízió és a hangosítás ideálissá teszik a hajót előadások, prezentációk és művészeti események megtartására éppúgy, mint vállalati rendezvények, tréningek, tanulmányi kirándulások, baráti és családi rendezvények lebonyolítására.



A hajóval 10-15 kerékpár is kényelmesen szállítható, így kombinálhatók a programok szárazon és vízen.



A Mohács I.-et a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. üzemelteti, s

természetesen az a cél, hogy minél többen igénybe vegyék a szolgáltatásokat.



A cég a konkrét árakat is közzétette.



A nyári időszakban minden szombaton, délután három órakor egyórás hajózásra indulhatunk a katamaránnal, ami a felnőttek számára 2500, gyerekek részére 1300 forintba kerül.



Június 12-én Budapestre is eljuthatunk vele a Dunán, a hajó reggel hat órakor fut ki a mohácsi kikötőből, erre az útra a jegyek egységesen 9800 forintba kerülnek. A fővárosból azon a héten, pénteken délután két órakor indul vissza a katamarán.



A szupermodern, gyors járású hajóval Bajára, Gemencre, akár Kiskőszegre, Eszékre és Újlakra is kirándulhatunk.



Magánszemélyek, alapítványok, intézmények is kibérelhetik a Mohács I.-et, óránként bruttó nyolcvanezer forintért, a vállalkozások a díjszabás szerint bruttót 127 ezer forintért (ezek az árak kikötés nélkül értendők).

Ballagásra, csapatépítő tréningekre, esküvőkre, exkluzív partikra vagy például partnertalálkozókra is kiváló helyszín lehet a hajó.

A feltételekről, egyedi ajánlatokról a Polgármesteri Hivatal épületében működő Tourinform irodában (Mohács, Széchenyi tér 1., telefon: +36 69 505 515) lehet érdeklődni.