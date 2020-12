Hágendorn Józsefnél a halnak mindig szezonja van, s mellé szöveg is jár, hölgyeknek pláne

A „későn" érkezőket sem riasztja el a sor hossza. Tudják jól, a karácsony hal nélkül nem az igazi. Pécsett, a Nagy Lajos király úton, az egyik tízemeletes alatti boltban, de nem az utcafronton, hanem a belső parkolóban pedig rendre jó az árukínálat. Közben meg azért megy a duma is rendesen, amiben a főnök, Hágendorn József jár az élen. Nemcsak a kése, az esze is éles. Bár szigorú felügyelet alatt áll, a női vásárlók mégis mindig számíthatnak a kiemelt elbírálásra. Igaz, azért akad lehetetlen kívánság is!

- Nézze kedves, én nagyon szeretem magát, de a karácsonyi forgatagban képtelenség teljesíteni, amit szeretne - jelentette ki a maszkja mögött is mosolyogva Hágendorn József, egy fiatal, szép teremtéshez fordulva. - Máskor választhat, azt szeleteljük fel, tisztítjuk meg, amelyiket csak akarja, a halak közül. De ebben a pörgésben nem tehetjük meg, mert akkor a többiek drága idejével élnénk vissza.



- Látja, ekkora a forgalom, pedig még hirdetőtáblánk sincsen - váltott gyorsan a tulajdonos. - Ablakokat cseréltünk, a reklámok meg azokon maradtak. Szerencsére a vevőink idetalálnak. Ilyenkor mindenki vesz halat, még az is, az is, aki év közben elkerül minket.

Pályaelhagyó A 63 éves Hágendorn József évekig oktatott Mohácson, egy általános iskolában, de nem biológiát, hanem magyart meg történelmet. Tanult emberként jól fűzi a mondatokat, a szeme meg huncut,a javából. De egykoron, 1996 körül elunta a női kolléganők folyamatos sirámait, panaszait, ezért lelépett a katedráról. Azóta vállalkozó, kereskedő a nagynyárádi férfi. Ám a halakat régebbről ismeri, mert korábban nagy horgász hírében állt, bár manapság kevesebb rá az ideje.



- Mondják, egészséges élelmiszer a halféle.



- Mi itt életmódot, életminőséget is árulunk. Az orvos fiam szokta mondani, ha mindenki sokkal többet enne a folyók, tavak, tengerek élőlényeiből, akkor az intenzív osztályokon fele ennyi beteg lenne. Sokan életük végéig veszik az „olcsó" gyógyszereket, mert szerintük a hal drága. Nézőpont kérdése.



- De kényes is a portéka, a hűtőpultok tartalma.



- Amit ma levágunk, azt legkésőbb holnapig el kell adni, különben megromlik. Ez nem csirkehús, amit kicsit átkenünk ecetes lével, aztán még jó lesz egy darabig.



- Nem csak kereskednek, de tanácsokat is adnak?



- Ez nálunk természetes dolog! Jönnek a férfiak, beszélgetünk, tapasztalatokat cserélünk, itt folyamatos a szöveg. Nőknek is tudunk konyhai tippeket adni.



- Hála az égnek, megint a szebbik nemnél vagyunk!



- De csak szóban. Én rövid pórázon vagyok, tehát észnél kell lennem.



Pont itt tartottunk, amikor megérkezett a fotós kolléganő. Erre, bár talán ő maga észre sem vette Hágendorn úr felélénkült (mondjuk, meg is értjük - a szerk.). Egy-két bókot szórt a jövevénynek, majd azonnal be is állt a pult mögé. Azután ott is ragadt, feledve kissé a társalgást. Hiába, az üzletnek pörögnie kell.



- Bocsánat, minden dolgos kézre szükség van - szabadkozott az üzletvezető, amikor amúgy, kissé halas ruhában visszatért. - Pihenni majd ráérünk januárban. Addig kevés lesz a szabad percünk.



- Szokott halászlevet főzni?



- Huszonöt rövid évem ment rá, mire kikísérleteztem a nyerő receptet. Sokan azt hiszik, minden a hatalmas mennyiségű alapanyag, de ez tévedés. A halak arányában van a lényeg. A jó lé háromnegyed óra alatt el is készülhet. Nincsen ebbe nagy titok, személyesen bárkinek elmondom, ha eljön hozzánk.



- Látszik, hogy nagy taktikus, aki érti a reklámpszichológia lényegét.



- Örülök, ha ezt véli, de különösebb hírverésre nincsen szükségünk. A nálunk mérlegre kerülő termékek önmagukért beszélnek. Azok visszacsalogatják a törzsközönségünket. Természetesen akadnak közöttük hölgyek is, de tudom, hol a határ a tréfálkozásban. Féltékenykedni itt nem érdemes. Meg amúgy is, az asszony ügyel, nem csak a mérlegre, a kasszára, hanem rám is.