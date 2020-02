Háborgás helyett kiáll a magyarságtudatot erősítő NAT mellett a Nagy Lajos igazgatója

A megújulás lehetőségét hordozza magában az új Nemzeti Alaptanterv - nyilatkozta lapunknak Bodáné Gálosi Márta, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója. A város egyik legjobb oktatási intézményét vezető pedagógus úgy véli, a NAT-ban foglaltak segíteni fogják a diákokat abban, hogy gyakorlatiassá és együttműködővé váljanak, ezáltal könnyebben boldogulhatnak majd a 21. században. Fontos ugyanakkor - szögezte le -, hogy a dokumentum a magyarságtudatot is erősíti.







- A balliberális propagandasajtót olvasva az embernek olyan ironikus érzése támadhat, hogy az új NAT ellen már csak az - amúgy nem létező - Iskolai Portások és Takarítók Szakszervezete nem szólalt fel. Miért tapasztalható ez a nagynak tűnő ellenállás?



- Úgy látom, sokan indulatból támadják az alaptantervet - kezdte Bodáné Gálosi Márta. - Természetesen lehet kritizálni, hiszen talán nincs is olyan munka, amely száz százalékos lenne, ugyanakkor összességében jó iránynak tartom az abban foglaltakat.



- Milyen pozitívumokat tudna kiemelni?

- Egy kompetenciaalapú dokumentumról van szó, amely segíteni fogja a diákokat abban, hogy gyakorlatiassá és együttműködővé váljanak, így könnyebben boldogulnak majd. Nagyszerű, hogy olyan írók és költők is bekerültek a tantervbe, akikről korábban gyakorlatilag egy szó sem esett, gondolok itt Nyirő Józsefre vagy Herczeg Ferencre. A mai diákok többségének elgondolása sincs a Trianon előtti Magyarországról, illetve arról, hogyan élnek napjainkban az elszakított területeken - ebben is változást hozhat az új NAT. Az alaptanterv a magyarságtudatot erősíti, főként az irodalom- és a történelemoktatás révén, de a társadalomismeretre és a honvédelemre is hangsúlyt fektet.

- A kritikusok pont ezek miatt emelték fel a hangjukat.

- A pedagógusok egy része mondvacsinált okokból háborog. Sajnos jelentős számú tanár fél a gyors változástól, pedig meghatározott időközönként meg kell újulni. Ahhoz, hogy jó órákat tudjunk tartani, felül kell vizsgálni, hogy mi vált korszerűtlenné. Nem lehet úgy tanítani, hogy az évekkel ezelőtt írt óravázlatainkat elővesszük, és ezek alapján dolgozunk. Az új NAT lehetőséget ad arra, hogy friss tartalmat vigyünk az oktatásba, ezáltal a fiatalokat is megtanítsuk arra, hogyan legyenek szabadon - és ne szabadosan - gondolkodó emberek.



- Csökkennek a diákok terhei?

- Az alaptantervben lényegében csak az van kőbe vésve, hogy mennyi lehet a maximális heti óraszám, amely a mostanihoz képest kevesebb lesz. A kilencedik és a tizedik évfolyamon még az alapozáson lesz a hangsúly, később azonban már olyan tantárgyakat tanulhatnak intenzívebben, amelyek az emelt szintű érettségihez és a felsőoktatásba kerüléshez szükségesek. Nagy pozitívum továbbá, hogy az általános iskolás elsősök terhelése is mérséklődik.



- Gondolom, a Nagy Lajos Gimnázium tanári szobájában is téma a NAT.

- A napokban egy értekezleten azt kértem a kollégáktól, hogy olvassák el, ismerkedjenek az anyaggal. Hiteles véleményt, kritikát ugyanis csak ezt követően lehet megfogalmazni. Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus ne csak a saját területe iránt érdeklődjön, hanem az összképet lássa. A saját tantervünket abban az esetben tudjuk majd jó minőségben elkészíteni, ha közösen, egy cél érdekében dolgozunk.



