Ha vasárnap, akkor mindig pécsi vásár: ami ott nincs, az talán tényleg nem is létezik

Töretlen a pécsi vásár népszerűsége, még mindig nagyon sokan töltik a vasárnapjuk jelentős részét a vásártéren, ahol aztán tényleg mindent meg lehet találni. Vasárnaponként már kora reggeltől érdemes bóklászni a sorok között.



Vasárnap már reggel nyolc órakor több száz ember sétálgatott a Megyeri úton, az autóval érkezők pedig keresgélték a parkolóhelyet kívül, belül. Ahogy betérünk a vásárba, azonnal szembesülünk a hatalmas kínálattal.

Még aki céltalanul érkezik, az sem távozhat üres kézzel vagy hassal, a sorok között hamar megéhezhet az ember, kecsegtet a vaníliás fánk és a sütik illata, hogy a pecsenyéket már ne is említsük.

Nagyszerű program a családosoknak is, a gyerekek is örömmel sétálgatnak a rengeteg játék és érdekesség között. Póniló hátára is felülhetnek a kisebbek, s nem messze találhatóak a gazdira váró állatok is.

Vizslák, német juhászok és sok más fajta egyedei kandikálnak ki a csomagtartókból, meghódítva minden állatbarát szívét. Ha valaki díszhalat, papagájt, nyuszit vagy baromfit keresne, azt is megtalálja.

Divatos és retró holmikat is árulnak az eladók, a nagy ruharakások között, még a divatőrültek is meglelhetik a maguknak valót. A műszaki sorokban fúrót, kalapácsot, szerszámos ládát és más hasznos (és haszontalan) eszközöket is megtalálhatnak az érdeklődők, az autópiacon pedig ugyancsak jelentős a kínálat.

Az egyik sorba egyszer csak egy különös fazon sétált be, fekete cowboy ruhában és kopogós western csizmában, aki a harci eszközöket nézegette. A régiségek között késeket, bicskákat és kardokat is kínálnak, vadászoknak felszerelést, nem vadászoknak pedig kész, lenyúzott állatbőrt és bundákat.

Egy idős úr csodálkozva nézte a zöldséges pultot, nem értette, hogy a medvehagymát hogy lehet eladni az embereknek, mikor azt a marháknak szokás adni. Szóvá is tette az eladó hölgynek, aki megvonta a vállát, majd tovább foglalkozott a többi vevővel. Na de nem csak medvehagyma van a marháknak, friss paradicsom, paprika, hagyma is sorakozik az asztalon. A zöldségek mellett természetesen gyümölcsöket is kaphatunk, még különböző citrusfák is elvihetők.

A hosszú séta végére elfáradhat az ember, de még így is megéri ellátogatni vasárnaponként a vásárba, elfogadható árak, kedves eladók várják több millió termékkel a látogatókat.