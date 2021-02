Ha unjuk, ha nem, továbbra is kötelező marad a maszkviselés a pécsi közterüleken

Egyre többen fordulnak a pécsi önkormányzathoz a maszkviselés szabályainak enyhítése érdekében. A megbetegedések száma és a pécsi virológusok szakvéleménye ugyanakkor azt indokolja, hogy továbbra is maradjanak érvényben a maszkviselés jelenlegi szabályai Pécsett, közölte szerdán kiadott közleményében Péterffy Attila.

Azt írta, "bár az elmúlt napokban néhány hazai nagyvárosban enyhítettek a közterületi maszkviselés szabályain (Miskolcon, Kecskeméten, legutóbb pedig Békéscsabán), a megyei jogú városok többségében nem változtattak a polgármesteri hatáskörben korábban hozott rendelkezéseken. A városvezetők zöme úgy ítélte meg, hogy a járvány jelenlegi szakaszában még korai lenne a maszkhasználatra vonatkozó szabályok enyhítése.

A koronavírus járvány kezdete óta folyamatosan egyeztet az önkormányzat a Pécsi Tudományegyetem virológus szakértőivel. Ők is megerősítettek abban, hogy korai lenne még lazítani a maszkhasználatra vonatkozó pécsi szabályokon. Az általuk közölt adatok alapján ugyanis olyan vírusmutáció jelent meg Nyugat-Európa és a környező országok után Magyarországon is, amelyek az eredetihez képest akár 50-70%-kal is gyorsabban képesek terjedni.

Ez lehet az egyik oka annak, hogy hazánkban jelenleg újra emelkedő tendenciát mutat a fertőzöttek száma.

Mindezek alapján döntöttem úgy, hogy Pécsett egyelőre nem változtatok a közterületi maszkviselés szabályain.

Mint ismert, ez a novemberben hozott rendelet alapján azt jelenti, hogy Pécs valamennyi közterületén továbbra is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése.

Ez alól csak a Béke park, a Szabolcsi Emlékpark és a Tüskésréti Szabadidőpark területe, valamint a Mecsek Dömörkapui út - Ángyán János út - Bárány út - Erdész út vonalától északra eső területei képeznek kivételt.

Ezeken a területeken, valamint a szabályozás által nem érintett Mecseki és Malomvölgyi Parkerdőkben, Égervölgyben továbbra is azt ajánlom a pécsieknek, hogy tartsanak maguknál maszkot, és viseljék, ha kellő védőtávolságot nem tudnak másoktól tartani.

Továbbra is kötelező maszkot viselni a pécsi tömegközlekedésben, a boltokban, a Vásárcsarnokban, a piacokon és a Vásártéren, illetve az áruházak parkolóiban is.

A rendelet a kormány döntése értelmében a felnőttekre és a 6. életévüket betöltött gyermekekre vonatkozik. A kormányrendelet értelmében a sporttevékenységet végzők részére nem kötelező a maszk viselése a közterületeken. A közterületeken sportoló pécsiektől ugyanakkor azt kérem, hogy fokozottan ügyeljenek a kellő távolság megtartására.

Amíg meg nem kapjuk a védőoltást, továbbra sincs jobb védekezés a járvány ellen, mint a fokozott higiénia, a gyakori kézmosás, a távolságtartás és a maszk helyes viselése.

Magunk és embertársaink védelme érdekében továbbra is kérem minden pécsi türelmét. Egyben köszönöm minden kedves pécsinek azt a fegyelmezett magatartást, amellyel az elmúlt hosszú hónapokban tűrték a járványügyi intézkedésekkel járó kényelmetlenségeket. Bízom abban, hogy hamarosan magunk mögött tudhatjuk ezt az időszakot, túl leszünk a nehezén és mindannyiunk élete visszazökken a rendes kerékvágásba.

Tartsunk ki az oltásig!"