Gyógyító illatsétára indulhatunk a Pintér-kert Arborétumban
2026. június 09. kedd 08:00
A Pécsett, a Tettyén található Pintér-kert örökzöldjei, gyümölcsfái és védett virágai mellett illatos növényeiről is nevezetes. A szerdán tíz órakor induló szakvezetéses séta középpontjában ezúttal az arborétumban található illatozó növények fognak állni.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
A program résztvevői a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelőjének kalauzolásával megismerkedhetnek több aromás illatú fűszernövénnyel és a különleges fűszercserjével, valamint a kert gyógynövényeivel.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/377-3383.
Forrás: DDNP
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