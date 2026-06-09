Gyógyító illatsétára indulhatunk a Pintér-kert Arborétumban

2026. június 09. kedd 08:00

Gyógyító illatsétára indulhatunk a Pintér-kert Arborétumban
A Pécsett, a Tettyén található Pintér-kert örökzöldjei, gyümölcsfái és védett virágai mellett illatos növényeiről is nevezetes. A szerdán tíz órakor induló szakvezetéses séta középpontjában ezúttal az arborétumban található illatozó növények fognak állni.

 




A program résztvevői a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelőjének kalauzolásával megismerkedhetnek több aromás illatú fűszernövénnyel és a különleges fűszercserjével, valamint a kert gyógynövényeivel.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/377-3383.

 

 

Forrás: DDNP