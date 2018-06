Gyász: hosszú betegség után elhunyt Toller László özvegye, Toller Tünde

Június 23-án, szombatra virradó éjszaka egy kaposvári kórházban elhunyt Toller Tünde, az egykori pécsi polgármester, Toller László özvegye. Nyugotszenterzsébet alpolgármesterét 47 évesen érte a halál.



Sajnos igen rövid, de annál mozgalmasabb élet ért véget Toller Tünde halálával. Az egykori pécsi városvezető, Toller László özvegye férje halála után sem adta fel a küzdelmet a sorssal, az akkor hatéves, most tizennégy kisfiát kellett egyedül felnevelnie.

A kis baranyai település alpolgármestereként a közösségért tevékenykedő Toller Tünde szervezetét is megtámadta a rettegett kór, több alkalommal is átesett kemoterápiás kezelésen, de nem sikerült legyőznie a betegséget, s szombaton egy kaposvári kórházban feladta a harcot.

Megdöbbenve fogadta a hírt Sík László Lajos is, egykori pécsi szocialista önkormányzati képviselő, aki közeli viszonyban állt a Toller-családdal. Érdeklődésünkre elmondta, hogy ugyan a baleset után nem tartották egymással szorosan a kapcsolatot, de úgy emlékszik, hogy csak kellemes pillanataik voltak egymás társaságában. Mint mondta, „a barátság az barátság mindenen túl".

Toller Tünde huszonegy évvel volt fiatalabb férjénél. Egy korábbi, a Dunántúli Naplónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy kezdetben sokan nem nézték jó szemmel kapcsolatukat, csak akkor fogadták el őt, amikor házasságot kötöttek:

"- Nem szívesen beszélek magamról, hiszen ebben a történetben nem is én vagyok az érdekes. Kalocsán születtem, a vendéglátásban, és szüleim vállalkozásában dolgoztam. Édesapám rendőrként szolgált, s mikor Pécsre került, a család is ment vele, így kerültem Baranyába. Lacival is édesapám révén ismerkedtem meg, egy közös ismerősük névnapi buliján találkoztunk, 1997-ben.



- Az az érdekes, hogy mindenki tudta, ki az a Toller, csak én nem, amikor találkoztunk. Valóban gyökeresen megváltozott az életem. Egyrészt sokan nem nézték jó szemmel a kapcsolatunkat a huszonegy év korkülönbség miatt, ezért sokáig nem is mutatkoztunk együtt Pécsett. Igazán akkor fogadtak el, mikor elvett feleségül. Másrészről furcsa volt, és szokatlan a sok úgynevezett ismert ember, akikkel találkoznom kellett a mindennapok során, de azután rájöttem, ők is csak olyanok, mint bárki más."

Férje 2006-ban szenvedett tragikus autóbalesetet, amely után éber kómába került. Tünde közel négy évig ápolta nyugotszenterzsébeti házukban, mígnem 2010-ben a politikus elhunyt. Az azt követő nehéz években egyedül nevelte a baleset idején hatéves közös kisfiúkat, Lacikát, emellett azonban aktív közéleti tevékenységet folytatott a kis település alpolgármestereként.