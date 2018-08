Gólyák, figyelem: íme néhány hasznos információ a jövedelemigazolást illetően

A felvételi pontszámok megjelenését követően egyre többen keresik fel az ügyfélszolgálatokat jövedelemigazolásért, ezért érdemes néhány tudnivalót ezzel kapcsolatban kiemelni.



Ki nyújthatja be a kérelmet?

Elsősorban az adózó, de maghatalmazott is eljárhat jövedelemigazolás igénylésekor is.

Általában a kollégiumi férőhelyek igénylésekor a szülők, illetve a diák jövedelemi helyzetét vizsgálhatják. A szülők saját jövedelmükről bármelyik ügyfélszolgálaton kérhetnek igazolást akár személyesen, akár meghatalmazott útján. A diák is így járhat el, amennyiben van saját jövedelme. Abban az esetben, ha nem minden családtag tud a saját ügyében eljárni, egy családtag is intézheti az igazolások igénylését meghatalmazás alapján.

A meghatalmazás mintákat a nav.gov.hu/Letöltések-egyéb/ meghatalmazások útvonalon lehet elérni.

Hogyan lehet benyújtani a kérelmet?

A kérelem benyújtása előtt figyelemmel kell lenni arra, hogy az adózó ügyei intézésében elektronikus útra kötelezett vagy sem. Amennyiben a kötelezettség fennáll, az igénylés csak e-úton nyújtható be, illetve az ÜCC-n keresztül telefonon, ha rendelkezik az adózó azonosító kóddal.

A kérelem az IGAZOL nyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú kérelemben, vagy szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett terjeszthető be.

A nyomtatvány papírlapon és elektronikusan is elérhető.

- személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton

- telefonon, a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében a 06 80 20 21 22-es telefonszámon. A rendszer használatához azonosító kód szükséges, melyet a TEL adatlapon lehet igényelni.

- elektronikusan, ügyfélkapun keresztül, kizárólag az IGAZOL nyomtatványon

- postai úton

A kérelmet teljeskörűen és pontosan kell kitölteni, hiszen hiányos kitöltés esetén az igazolás nem adható ki, vagy csak az adatok pótlását követően, ami meghosszabbítja az ügyintézést.

Mit tartalmaz a jövedelemigazolás?

A kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő adatokat tartalmazza.

- szja-bevallás adatait: az adózó által bevallott jövedelmi adatokat (összevont és külön adózó jövedelmek, egyéni vállalkozói jövedelmek)

- munkáltatói adómegállapítás adatait

- eva-alany esetén az eva-alapot és adót

- kata-alany esetén a bevétel 60 százalékát

Amennyiben nincs adat a kérelemben meghatározott időszakról, akkor az igazolás nem adható ki.



Jövedelemigazolás kizárólag magánszemély részére állítható ki. Tehát gazdasági társaság részére nem értelmezhető a jövedelemigazolás kiadása.

Milyen formában kérhető a jövedelemigazolás?

A papírlapon (személyesen vagy postai úton), valamint az ÜCC rendszerben kért igazolásokat a hivatal papírlapon személyesen adja át, vagy a kért címre kézbesíti.

Az elektronikus úton kért igazolásokat a hivatal minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el, amelyet az értesítési tárhelyre küldi el.

Mennyibe kerül a jövedelemigazolás igénylése?

A jövedelemigazolás kiadása illetékmentes.

Amennyiben kétség merül fel az igazolás valódiságát illetően, mit tehet az igazolást felhasználó szervezet?

Ezek a szervezetek tájékoztatást kérhetnek az igazolást kiadó igazgatóságtól az igazolás valódiságáról a VALOS nyomtatványon, vagy azzal azonos tartalmú levélben, amelyhez csatolni kell az igazolás másolatát. A kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a hivatalhoz.

A valódiság ellenőrzésének van egy elektronikus formája is, ez pedig a 24 karakterből álló ellenőrzési azonosító felülvizsgálata. Az igazolás az ügyiratszám és az azonosító alapján lekérdezhető a http://www.magyarorszag.hu internetes honlapon a NAV eBEV rendszerében.

A témában további információkat a 22. számú tájékoztató füzet tartalmaz, amely a hivatal honlapján elérhető.