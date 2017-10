Gázos most átvizsgáltatni a fűtőberendezéseket, több hetet is várni kell a szakikra

Akár több hétnek is el kell ahhoz telnie, hogy az elfoglaltabb pécsi gázszerelők időt tudjanak szakítani egy-egy készülék átvizsgálására. Munkatársunk több szakit is felhívott, a leggyorsabb gázos is csak nyolc nap múlva ígérte, hogy elvégzi a munkát. A Gáziparosok Országos Egyesületének elnöke azt javasolja, inkább a tavaszi vagy a nyári időszakban ellenőriztessünk.

Szinte mindenki mostanában szeretné ellenőriztetni gázkazánját, - konvektorát. Ahogy azonban igazán jó szobafestőt, kőművest vagy éppen asztalost nehéz találni, ugyanúgy általában heteket kell várni, mire végre sikerül időpontot egyeztetni egy gázszerelővel.

Pedig, a gázosok mindent megtesznek, többségük ősszel szombaton is dolgozik, de így sem bírják, az elmúlt években elmaradt utánpótlás miatt komoly szakemberhiány alakult ki.

Pedig a gázkészülékek ellenőrzése - vehetjük akár szó szerint is - a szén-monoxid mérgezés megelőzése miatt életbevágóan fontos.

Illés Zoltán, a Gáziparosok Országos Egyesületének elnöke munkatársunknak elmondta: manapság valóban heteket kell várni egy szerelőre, ám egy kis előrelátással nem alakult volna ki ez a helyzet.

- Nem ősszel kellene elvégeztetni a karbantartást, hanem hónapokkal korábban, tavasszal vagy a nyár folyamán. A télhez közeledve rendkívül nehéz szakembert találni, a létszámhiány mellett ennek oka, hogy az építkezéseket is szeretnék még a tél előtt befejezni a vállalkozók, a gázos szakemberek egy része az új házak fűtési rendszerének kialakításán dolgozik - magyarázta.

Hozzátette: amellett, hogy tavasszal vagy nyáron jóval könnyebb „szakemberhez jutni", a korai ellenőrzést általában kedvezménnyel végzik a gázosok.

Az egyesületi vezető hangsúlyozta, akár magánszemélyeknek is érdemes gázkészülékek karbantartásával foglalkozó vállalkozóval vagy céggel hosszabb távra szerződést kötni. Ebben az esetben ugyanis vállalják, hogy meghibásodás esetén rövid időn belül a helyszínre érkeznek, és az ellenőrzést is elvégzik még a fűtési szezon előtt. A megfelelő szerelő megtalálásában a készülék gyártójától is érdemes segítséget kérni.



Képünk illusztráció.