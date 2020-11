Futballban és sakkban is világbajnokságot nyert dr. Papp Zsolt sebészorvos

Névjegy

Bár 1961-ben Szekszárdon született dr. Papp Zsolt, de Faddon gyerekeskedett. Onnan került a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumba, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol a diplomáját szerezte. Kisebbik leánya, Krisztina 18 éves gimnazista, orvosi egyetemre készül. Fia, Gábor, 33 éves, közgazdász végzettségű, de aktív sakkozó, nemzetközi nagymester. Idősebbik lánya, Judit, 36 esztendős, orvos, kardiológusként tevékenykedik a fővárosban. Papp Zsolt sportorvos több helyen, 2006-óta a PMFC-nél is, de még aktív labdarúgónak számít az öregfiúknál. Ha kell, esetleg be is kötözi az ellenfeleket.