Füllel is lehet masszírozni Tereki Péter szerint, csak ismerni kell annak minden hangját

Névjegy

Pécsett, 1968-ban született Tereki Péter. Az édesapja szintén masszőr volt, tőle leste el az alapokat. Ehhez képest kereskedelmi szakközépiskolában érettségizett ifjúként. Később természetesen mostani hivatásának fortélyait is elsajátította, OKJ-s képzés keretében. Elvált, egy fiú apja. Dolgozott a Pécsi MFC labdarúgóinál az NB I-ben, illetve az NB II-es Kozármislenynél is. Az utóbbi időben feltűnt a PINKK Pécsi 424 élvonalbeli női kosárcsapatának kispadja körül is, miközben a PMFC U19-es alakulatánál ugyanúgy számítanak rá.