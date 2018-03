Folytatódik a Pécsi Cirfandli Esték, Vásáry Tamással és Dóczi Tamással találkozhatunk

A 2015-ben újjászületett Pécsi Polgári Szalon Egyesület küldetése, hogy a Pécs városáért tenni akaró pécsieket összefogja elsősorban azokat, akik fontosnak tartják a magyar nemzet hagyományos értékeit, az európai kulturális örökség iránt fogékonyak, és elkötelezetten tenni szeretnének a polgári értékrend, a kultúra érdekében.



A 2017/18-as évadhoz igazodóan „Pécsi Cirfandli Esték" címmel, havi rendszerességű beszélgetéssorozat során két meghívott Kossuth-, vagy Széchenyi-díjas vendéggel egy pohár pécsi cirfandli mellett Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője beszélget. A 2018. március 21-én, szerdán 18:00-kor a Magtár Látogatóközpontban kezdődő beszélgetés résztvevői: Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas zongoraművész, karmester és Prof. Dr. Dóczi Tamás, Széchenyi-díjas idegsebész.

Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas zongoraművész, karmester



Csodagyerekként indult, már gyermekkorában rendszeresen adott zongorakoncerteket. 10 évesen Dohnányi Ernő tanítványa, 14 évesen megnyeri a Zeneakadémia Liszt-versenyének első díját. Gát József és Hernádi Lajos tanítványaként művészdiplomáját 1953-ban szerzi meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora tanszékén. Kinevezik Kodály Zoltán tanársegédjének a Zeneakadémia szolfézs tanszéken. 1961-ben mutatkozik be Londonban a Royal Festival Hallban, mely elindítja nemzetközi karrierjét. Ettől kezdve évi átlag 100 hangversenyt ad a világ legfontosabb zenei központjaiban (London, Párizs, Berlin, Bécs, Róma, Madrid, Lisszabon, Luxemburg, Stockholm, Oslo stb.) 1962-ben Széll György mutatja be New Yorkban a Carnegie Hallban.



Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott, (pl. Berlin Philharmoniker, New York Philharmonic, Washington National, Dallas , Detroit, Houston, Baltimore, Denver, Londoni Filharmonikus Zenekar, Londoni Szimfonikus Zenekar, Royal Filharmonikus Zenekar, Philharmonia Zenekar, Orchestre National de France, Santa Cecilia (Roma), Torino Rai, Spanish National, stb. Két angol zenekar igazgatója és első karmestere: Northern Sinfonia (1979-1982), Bournemouth Sinfonietta (1989-1997).

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzeneigazgatója (1993-2004). A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának örökös tiszteletbeli főzeneigazgatója 2004-től.

Prof. Dr. Dóczi Tamás, Széchenyi -díjas idegsebész.



1967-ben érettségizett, majd felvették a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol 1973-ban szerzett orvosi diplomát. Ezt követően az egyetemen a II. számú Sebészeti Klinikáján kapott állást, ahol 1977-ben általános sebészeti szakvizsgát tett. 1990-91-ben a Zürichi Egyetemi Klinikán idegsebész főorvos volt. 1992-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem Idegsebészeti Klinikájának tanszékvezetőjévé nevezték ki, egyetemi tanári beosztásban. A tanszéket az egyetem 2000-es reorganizációja (a Janus Pannonius Tudományegyetemmel való összevonás) után is megtartotta. A tanszék vezetését 2014 végén adta át, így összesen huszonkét évig irányította az Idegsebészeti Klinika munkáját. 2015-től a klinikán egyetemi tanár. 1997 és 2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott.

Nemzetközi színtéren a European Association of Neurossurgical Societies kutatási bizottság tagja (1987-1995), majd 1999-ig elnöke, 2003-ig pedig alelnöke volt. 2007 és 2010 között pedig a tagi bizottság elnökeként tevékenykedett. 1984-ben az amerikai Congress of Neurological Surgeons, 1994-ben az Academia Eurasiana Neurochirurgica, 1996-ban a német Arbeitsgemeinschaft der deutschprachigen neurointensiv Therapeuten tagja lett. Emellett az Acta Neurochirurgia és a Neurosurgical Reviews című folyóiratok szerkesztőbizottságaiba is bekerült. Több mint százhúsz tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője. Publikációit magyar, angol és német nyelven adja közre.