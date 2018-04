Folytatódik a Misina-tető fejlesztése, átadták a kivitelezőnek a munkaterületet

Április 24-én munkaterület átadással megkezdődött a Misina-tető fejlesztése című pályázat második beruházási üteme, mely a jelenleg használaton kívüli épületnek és környezetének turisztikai célú fejlesztését tartalmazza. A szerződés szerint 2019. január 23-án záruló kivitelezés során a város egyik legkedveltebb látványosságának számító TV-torony látogathatósága és megközelíthetősége a teljes beruházás ideje alatt biztosított lesz. Dr. Páva Zsolt pécsi polgármester és dr. Hoppál Péter pécsi országgyűlési képviselő közleménye.



- A pécsi önkormányzat célja, hogy a fejlesztéssel kiegészítse meglévő turisztikai kínálatát és folytassa az Állatkert fejlesztésével megkezdett mecseki városrészt érintő attrakciók fejlesztését. A beruházás első ütemében megvalósult, az azóta a pécsiek, turisták és fotósok kedvelt attrakciójának, a TV-toronynak a kivilágítása - így dr. Páva Zsolt polgármester.



Hozzátette: a második ütem megvalósítása kapcsán az önkormányzat 2018. április 24-én átadta a kivitelező RP-SC Holding Kft. részére a munkaterületet. A beruházás során megvalósul környezet fejlesztése, a járófelületek felújításával, bővítésével, új felnőtt - és gyermekjátszótér kialakításával, padok kihelyezésével, és a növényanyag rendezésével.



Hoppál Péter szerint a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló kivitelezésnek köszönhetően a jelenleg használaton kívüli épület felújítására és funkcióbővítésére is sor kerül, melyben információs pont, kiállítótér, mosdók, pelenkázó, kávézó létesítése történik, míg a tető szintjén télen jégpálya, nyáron mingolf pálya várja majd az ide érkező pécsieket és turistákat. A 2019 év elején lezáruló kivitelezés eredményeképpen megújul a buszforduló és környezete is, valamint új térfigyelőkamerák telepítésére is sor kerül, mellyel a terület közbiztonsága jelentős mértékben javul. Az uniós forrásból megvalósuló beruházás összköltsége 449 208 977 Ft.



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a pécsiek és az idelátogató turisták figyelmét, hogy a TV-torony, a kivitelezés teljes ideje alatt látogatható és megközelíthető autóval, tömegközlekedéssel, és gyalogosan egyaránt. A kivitelezés jelen szakaszában az évek óta üresen álló, a terület délnyugati sarkán lévő épület és környezete kerül elkerítésre, a parkolók és a buszforduló zavartalanul megközelíthetők, a területre érkező, munkaterületet érintő turistaútvonalak minden esetben kivezetésre kerülnek a TV-torony irányába. Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a vendégek csak a kijelölt útvonalon közelítsék meg a Misina tetőt és környezetét.