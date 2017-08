Fiatal Tehetség Programjára invitálja a leendő ötödikeseket a Mathias Corvinus Collegium

„Kaland, közösség, kihívás!" - ezekkel a hívószavakkal hirdeti felvételijét a Mathias Corvinus Collegium (MCC) felső tagozatosoknak szóló, iskolaidőn kívüli képzése, a Fiatal Tehetség Program (FIT). Az ingyenes kurzusokra szeptember 6-ig várják az ősszel ötödik osztályba lépő pécsi diákok jelentkezését.



- A tanulás itt nemcsak élmény, hanem egy szuper szombati program is! - ahogy a Program egyik diákja fogalmaz. Ez igaz is, hiszen a FIT Program képzéseinek tematikája és megközelítésmódja egyedülálló: olyan területekre fókuszál, amelyek a diákok számára közelebb hozzák a körülöttünk lévő világ összefüggéseit. Az innovatív témákat és a modern eszközök alkalmazását is magába foglaló, szemléletformáló foglalkozások keretében többek között olyan kurzusokkal találkozhatnak a diákok, mint a pénzügyi és egészségügyi tudatosság, a természettudományos kísérletek, a jövőkutatás, a média rejtelmei vagy az élménybiológia és a robotika.

- Célunk, hogy a szülőkkel és pedagógusokkal együtt segítsük a gyermekek kibontakozását, az egyéni érdeklődési területek felfedezését és a későbbi tudatos pályaválasztást. Két éve indult útjára az MCC felső tagozatos programja, így ma már két évfolyam, vagyis 225 kisdiák komplex tehetséggondozása a feladatunk. Gyakorlatilag maximális kapacitással működünk, évről évre növekszik a Programban résztvevők száma, ősszel már várhatóan több mint 300 gyerek kezdheti meg a tanévet a megújult FIT-központokban - mondja Constantinovits Milán, az MCC Fiatal Tehetség Programjának szakmai vezetője.

Az MCC FIT Program alapvetően az otthoni tanulást lehetővé tevő e-learningre és a havonta egy szombati játékos foglalkozásokra épül, ahol már főként a páros és csoportos munka fejlesztése kerül a középpontba. Az élményközpontú oktatás során hiánypótló és a „learning by doing" - vagyis a gyakorlatközpontúságot előtérbe helyező - elv mentén, a mindennapi élethez kapcsolódó témákkal ismerkedhetnek meg a diákok. Ezenfelül a heti két beszédközpontú angolóra és nyári tehetségtáborok is színesítik a Program által kínált lehetőségeket.

Rendszeres teljesítményértékelés, személyre szabott oktatói visszajelzések biztosítják azt, hogy a diákok fejlődését nyomon kövessék a képzési rendszerben. A program olyan neves pszichológus szakértőkkel is együtt dolgozik, mint dr. Bagdy Emőke és dr. Kádár Annamária mesepszichológus, akik a FIT Program védnökei is egyben. A kiemelt képességű gyermekek szüleivel is nagyon szoros a kapcsolat, rendszeres előadásokat szerveznek számukra, ahol a tehetséggondozás szülői feladatai kerülnek előtérbe.

Főként azokat a kisdiákokat várják, akik tanulni és fejlődni szeretnének, és szívesen lennének egy összetartó csapat tagjai. Jelentkezni pedagógusi és szülői ajánlással lehet szeptember 6-ig, amelyet követő hétvégén a sikeres regisztrációt tett diákok egy válogatón vesznek részt.

Az érdeklődők a jelentkezés feltételeiről és a felvételi folyamatáról a Program honlapján, a fit.mcc.hu olvashatnak bővebben.