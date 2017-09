Felújított iskolákban kezdődik a tanév Komlón

Öt komlói iskolában is felújításokat végzett a nyáron az ingatlantulajdonos önkormányzat. Az elkészült épületrészeket az iskolakezdés napjaiban sorra adják át a tanároknak és a diákoknak.



Bár az általános és középiskolák fenntartása már régóta az állam hatáskörébe tartozik, az iskolaépületek továbbra is önkormányzati tulajdonban vannak. A legtöbb esetben ez a helyzet omlón is, így a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzése is a város feladata.



„Ez egyéb felújításokhoz hasonlóan az iskolákban is hosszú távú terv szerint dolgozunk. Minden évben egy-egy épületrészre kerül sor, a rendelkezésünkre álló erőforrások függvényében" - tájékoztatott Polics József polgármester.



Az idén nyáron kifejezetten sok helyen, összesen öt intézményben végeztek kisebb-nagyobb javításokat és korszerűsítéseket az önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének munkatársai. A munkások tantermekben, ebédlőkben és szociális helyiségekben is dolgoztak: festés, burkolatjavítás, gépészeti korszerűsítés és szükség esetén a nyílászárók cseréje szerepelt a feladatok között. Az érintett iskolák a Gagarin, a Kenderföldi, a Felsőszilvási és a Szilvási Általános Iskola, valamint a szakiskola.



„Kihívást jelentett a kollégáknak, hogy a nyári felújítási dömping közepette tanévkezdésre minden munkával elkészüljünk. Terv szerint tudtunk haladni, nem volt semmilyen csúszás, így valamennyi épületrészt időben át tudtunk adni. Köztük négy első osztályos tantermet is, amit már birtokba is vettek a legújabb iskolásaink" - mondta még el a polgármester.