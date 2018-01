Felújított IC-kocsik közlekednek Pécs és Budapest között, bérlőket keresnek a pályaudvarra

Még keresnek bérlőket

A felújított pécsi vasútállomás átadás után szinte rögtön kinyitott az újságos üzlet, ahol a lapok mellett többek közt ételt, kávét, valamint helyi és budapesti közlekedési jegyeket is árulnak. Az év közepétől már egy bankautomata is működik az épületben. Jelenleg bérlő jelentkezését várják egy 150 négyzetméteres üzlethelyiségre, amelyben például látványpékség, drogéria, gyorsétterem vagy kávézó üzemelhetne. Továbbá két 20 négyzetméteres helyiség is kiadó még.