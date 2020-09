Felpörög a bútorháború Pécsett: átvevőponttal jön az IKEA, új üzletet nyit a JYSK

Két skandináv hátterű lakberendezési kereskedelmi cég is fejlesztéseket tervez a városban. A Pécsett már jelen lévő JYSK várhatóan decemberben újabb üzletet nyit a Siklósi úton, és a tervek szerint az IKEA is megjelenik Pécsett. Igaz, utóbbi nem áruházat, hanem átvételi pontot működtetne. A Kikának pedig új tulajdonosa van, ezzel együtt pedig nevet is változtatnak.



Élesedik a verseny a lakberendezési áruházak között, amelynek nyertese a vásárlók lehetnek, hiszen nagyobb választék és olcsóbb árak várhatják őket az üzletekben.

Októbertől XXXLutz néven, de ami a vevők számára fontosabb, megújult, kibővült termékkínálattal várja a vevőket a Kika. A cég korábban kiadott közleménye szerint bővül beszállítói kör, új termékek, gyártók és modellek, Magyarországon eddig ismeretlen prémium és saját márkák jelennek meg.

Rövidesen egy újabb bútoráruház is nyílik Pécsett. Érdeklődésünkre a JYSK-nél arról adtak tájékoztatást, hogy még az idei évben megnyitják a második üzletüket a város határában, a Siklósi úton, az OMW benzinkút szomszédságában. Ezen a részen egyébként a Mömax is megtalálható.

Mint megtudtuk, a JYSK új pécsi üzlete ezer négyzetméter nagyságú eladótérrel rendelkezik majd, a nyitás várhatóan decemberben lesz. Közölték azt is, hogy a Makay István úton lévő egység is tovább működik.

A JYSK-nél a koronavírus-járvány nem vetette vissza a forgalmat, az augusztus 31-én véget ért 2019-2020-as üzleti évet rekord árbevétellel zárták.

A szintén skandináv hátterű IKEA is fejlesztéseket tervez Pécsett, ám ezzel kapcsolatban egyelőre kevesebb a konkrétum.

Lapunk érdeklődésére a cégnél közölték, szeretnének még elérhetőbbé és megközelíthetőbbé válni a vásárlók számára, ezért országszerte több helyszínen átvételi pontokat nyitnak, ahol a vevők a korábban megrendelt termékeket átvehetik, így ez lényegében a házhoz szállítás alternatívája. Ilyen működik már Győrben, Veszprémben és Hajdúdorogon, a tapasztalatok pozitívak.

A céljuk, hogy mielőbb megnyissák a pécsi átvételi pontot, amelyet a többihez hasonlóan a cég egy külsős partnere üzemeltet majd. Hogy hol működik majd az egység, egyelőre nem tudni.



Képünk illusztráció.