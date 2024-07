Felhőszakadás, jégesőre figyelmeztetnek Baranyában

Figyelmeztetést adott ki Baranyára szólóan az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.

Az írták:

Napközben kezdetben keleten, északkeleten elszórtan kell zivatarokra számítani, az északkeleti tájakon délután egy-egy heves zivatar is előfordulhat, amelyek várhatóan gyorsan elhagyják az országot. A délután, este folyamán a délnyugati, déli területeken is alkalmasak lehetnek a feltételek zivatarok, heves zivatarok kialakulásához, amelyek itt nagyobb területet is érinthetnek.

A cellák környezetében általában intenzív csapadék (15-25 mm), viharos (60-80 km/h) szél, néhol jégeső (2 cm alatti átmérővel) előfordulhat. Heves zivatarokhoz erősen viharos (>90 km/h) széllökés, felhőszakadás (>25-35 mm), illetve jégeső (>2 cm jégátmérő) társulhat.

Várhatóan éjjel sem nyugszik meg a légkör, az ország déli, keleti felén továbbra is előfordulhatnak zivatarok.

Kedden napközben a zivatartevékenység súlypontja várhatóan már az ország keleti felére korlátozódik, leginkább a Tiszántúlon, illetve egy hozzávetőlegesen a Salgótarján-Szeged vonalban húzódó összeáramlási zóna szélesebb sávjában fordulhatnak elő.

A zivatarokhoz viharos (60-70 km/h) széllökés, apróbb szemű jég, illetve intenzív csapadékhullás (~15-25 mm, az összeáramlási zónában az egymást követő cellákból ennél több is) társulhat. Estére várhatóan megnyugszik a légkör.