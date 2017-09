Ez a mosdó a világ bármelyik iskolájában megállná a helyét!

Szeptember 27-én átadták az Olaszi Általános Iskola fejújított mosdóblokkját, így a Domestos Iskolamosdó Felújítási Programnak köszönhetően a baranyai községben is színvonalas és higiénikus körülmények között tisztálkodhat 127 gyerek.

Az Olaszi Általános Iskolában tanuló, döntően hátrányos helyzetű gyermek az iskola építésekor kialakított, az évtizedek alatt leromlott állapotú WC-blokkot használta. A Pécstől 22 km-re fekvő kistelepülés iskolája életében látványos és örömteli változásokat hozott a Domestos Iskolamosdó Felújítási Program.

A vadonatúj, kiemelten higiénikus új vizesblokkok ünnepélyes átadóján Turóczi Bálint, a Domestos Brand Managere hangsúlyozta: „Már hagyomány, hogy egy izgalmas, vidám kampányt követően egyre szélesebb összefogás keretében minden nyáron számos iskolát újítunk fel. Nagyon örülök, hogy most már az olaszi gyerekek is világszínvonalú higiénés körülmények között tanulhatnak."

Összefogás az üzleti szféra, a társadalmi szervezetek és a kormányzat között

Az Unilever 2015-ben indította el az Iskolamosdó Felújítási Programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebersberg Központ közreműködésével.

A kezdeményezéshez azóta számos nagyvállalat és társadalmi szervezet is csatlakozott, így az elmúlt közel három év során 15 vidéki általános iskolában újultak meg mosdók, és összesen több mint 2000 kisdiák tisztálkodási körülményei javultak jelentős mértékben.

Az ünnepségen dr. Hargitai János elismerte a program sikereit, és beszédében kiemelte, hogy: „Amikor iskolafejlesztésekről gondolkodunk, akkor mi politikusok is tudjuk azt, hogy az ország egyik legnagyobb vállalkozása, hogy a magyar oktatásügyet a tegnapi állapotából egy korszerű állapotba eljuttassuk. Az Unilever a Kormány stratégiai partnereként Magyarországon közcélú programok megvalósítását támogatja így tudott megújulni az olaszi iskola is.".

A Domestos minden évben a „Tegyünk együtt az iskolai mosdók higiéniájáért!" elnevezésű kampánya során összegyűlt pénzt biztosította a felújítások költségeihez. A tavaszi akció során minden Magyarországon eladott Domestos termék után 5 forintot különített el a programra, amihez további 11 támogató ajánlott fel pénzügyi és természetbeni segítséget, valamint önkéntes munkát.

A támogatók közül a Waberer's a szállítást, a Geberit a szaniterkerámiákat és WC-tartályokat biztosította, míg a csemperagasztókat, a fuga- és aljzatkiegyenlítőket a Mapei, a magas kopásállóságú csempéket és járólapokat pedig a Zalakerámia bocsátotta az iskolák rendelkezésére. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a bagaméri iskola örökbefogadójaként átvállalta a szakipari díjak kiegyenlítését, az NLCafé női portál szerkesztősége pedig pénzadománnyal és médiamegjelenésekkel támogatta a programot. A felújításhoz szükséges új bojlerek a Stiebel Eltron, a festékeket és glettanyagokat a Trilak, a toalettpapírokat és papírzsebkendő csomagokat az Ooops ajánlotta fel.

A program szakmai felügyeletét a Klebelsberg Központ látta el, segélyszervezeti partnere a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet volt.

A fogyasztók és a partnerszervezetek támogatásainak köszönhetően idén is öt általános iskolában újulhattak meg a mosdóhelyiségek:

• Diószegi Lajos Általános Iskola, Hajdúszovát

• Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis

• Olaszi Általános Iskola, Olasz

• Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola, Csabacsűd

• Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bagamér

A Domestos Iskolamosdó Felújítási Programja nem csupán az iskolák higiéniai gondjaira kínál megoldást, de a gyerekeket is a helyes tisztálkodási szokások elsajátítására ösztönzi.



Az Unilever Magyarországon:



Az Unilever világszerte több mint 190 országban van jelen, és naponta 2,5 milliárd fogyasztót ér el, így globálisan az élelmiszerek, kozmetikumok és háztartási tisztítószerek piacán az egyik vezető szereplőnek számít. A vállalat forgalma 52,7 milliárd eurót tett ki 2016-ban és világszerte 169 ezer embert foglalkoztat. Az Unilever árbevételének több mint fele (57 százalék) a fejlődő és a feltörekvő piacokról származik. A vállalathoz globálisan több mint 400 márka tartozik, köztük a Dove, a Knorr, a Domestos, a Hellmann's, a Lipton, az Algida, a Magnum és az Axe.

Az Unilever 2010-től egy új személetre és három pillérre épülő, hosszú távú fenntarthatósági terv megvalósításába kezdett. A stratégiánkat alátámasztó Fenntarthatósági Tervben (Unilever Sustainable Living Plan - USLP) vállaltuk, hogy



• 2020-ig több mint egymilliárd embernek segítünk, hogy tegyenek saját egészségi állapotuk és életkörülményeik javításáért;



• 2030-ig a felére csökkentjük termékeinek környezeti hatását; és



• 2020-ig több millió ember megélhetését segítjük.



A Fenntarthatósági Terv a növekedés és a bizalom elősegítésén keresztül teremt értéket, a költségek és a kockázatok csökkentése mellett. Az Unilever fenntartható márkái 50 százalékkal gyorsabban nőttek, mint a többi terület, továbbá ezek tették ki növekedésünk több mint 60 százalékát



Az Unilever 2017-ban is iparágának első helyén végzett a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben (DJSI). A vállalat az FTSE4Good Indexben az elérhető legmagasabb, 5-ös pontszámot ért el a környezetvédelem terén. 2017-ben a GlobeScan/SustainAbility éves felmérésén immár 7. egymást követő alkalommal vezette a világ leginkább fenntartható vállalatainak (Global Corporate Sustainability Leaders) listáját. Az Unilever elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra karbonpozitívvá alakítja át tevékenységeit.

