Évforduló: ezüstmisét ünnepeltek Szászváron

Június 19-én ezüstmisével ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Simon-Wagner István Szászváron.



A nagybányai születésű Simon-Wagner Istvánt 1993. június 19-én szentelte pappá Mayer Mihály megyéspüspök. Kezdetben Pakson segédlelkészként, majd Nagydorogon plébánosként szolgált, 2000-től pedig Szászvár plébánosa. Ezüstmiséjén Csibi Imre dombóvári kerületi esperes homíliájában arról beszélt, hogy akit Isten papságra hívott meg, azt a szó legszorosabb értelmében kiszólítja otthonából, családja köréből és elvezeti egy új közösségbe. Simon-Wagner Istvánra ez a megállapítás valóban a szó szoros értelmében igaz, ő nem csupán a szülői házat, hanem hazáját is elhagyta azért, hogy az Úr papja lehessen. Egy olyan országba jött, ahol a nyelv közös volt ugyan, de sok szokás, sok gondolat más volt.

Szerető közösségre talált azonban itt is. Szentbeszédében a mágocsi plébános megemlékezett a kármelita Lúcia nővérről, aki mindig szinte anyai örömmel várta, fogadta a fiatal atyát, egyszerű szavaival, tanácsaival egyengette életét. De ugyanilyen meghatározó volt az otthonától távolra került Simon-Wagner István papságának első éveiben Maróti Jolán, a Miasszonyunk Női Kanonokrend rendfőnöke. „ Atyád helyett pedig atyát találtál egyházmegyénkben. Elsősorban Mayer Mihály püspök személyében, aki támogatott, segített abban, hogy eljuthass a papságra. Nem a hibáidra volt tekintettel, a lehetőséget látta benned, mint egy igazi édesapa. Az édesapa mindig a remény bizalmával fordul felénk. De ugyanígy a remény bizalmát nyerted el György püspöktől is, aki tanulmányaidban állt melléd, biztatott téged." - fogalmazott az ezüstmise szónoka, majd a gondolatmenetet folytatva megemlítette az egyházmegyében szolgáló papokat, akik között nemcsak lelki értelemben találhatott testvérekre a jubiláns, de jó barátokat is szerzett. Közülük többen együtt ünnepeltek vele ezüstmiséjén. A rokonság elhagyásáért pedig a hívők jelenlétével kárpótolta őt az Isten.

„Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Papi hivatásod Isten álma terólad. Merj életed minden napján újra és újra igent mondani erre az álomra." - zárta gondolatait Csibi Imre.

Simon-Wagner István augusztustól Siklóson plébánosként, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola püspöki biztosaként teljesít szolgálatot.