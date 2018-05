Esősebb, de továbbra is nagyon meleg idő várható június első napjaiban

Pénteken néhol akár 34 fok is lehet, majd egy-két fokkal enyhül, de június első napjaiban is marad a meleg időjárás. A hétvégén ismét többfelé várható zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.



Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett a Dunántúl nyugati részén és északkeleten szórványosan, másutt helyenként alakul ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-18, a legmagasabb 28-34 fok között valószínű.



Szombaton több órára kisüt a nap, de több helyen várható zápor, zivatar, és felhőszakadás is lehetséges. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos lehet a szél. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 25-32 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is kisüt a nap, és ekkor is több helyen várható zápor, zivatar, felhőszakadás. (Legnagyobb eséllyel az ország északkeleti harmadában várható csapadék.) A szél megélénkül, zivatar környezetében átmenetileg megerősödhet, viharossá is fokozódhat. A minimumhőmérséklet 13-19, a maximumhőmérséklet 24-30 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.