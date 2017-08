Eseménydús nappal folytatódott a siklósi tűzoltó tábor

Már az első nap is eseménydús volt a siklósi tűzoltó táborban, ahol a táborlakók és az önkéntes tűzoltók között megrendezett focimeccs mellett, kötéltechnikai oktatás valamint vizes és száraz szerelés is várt a tanulókra. Utóbbi feladat során nagy volt tét... ugyanis a győztes csapat vízzel locsolhatta meg az alulmaradt tábortársakat.

Csütörtök reggel hét órakor fújtak ébresztőt a siklósi tűzoltó táborban. Reggeli után a Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság munkatársai baleset-megelőzési interaktív felkészítést tartottak, melyen egy motoros rendőr is részt vett. A gyerekek számára bemutatták a különböző rendőrségi eszközöket, (test páncélt, pajzsot, szöges útakadályt, éjjellátó készüléket, lőfegyvereket). Helyesen megválaszolt közlekedésbiztonsági kérdésekért pedig ajándékot kaptak a táborlakók.

A rendőrségi programot követően, a tegnap megszerzett ismeretanyagból saját maguknak kötélpályát építettek a gyerekek, amit szigorú felügyelet mellett ki is próbálhattak. Ebédet követően csoportos foglalkozások voltak, majd közösen homokzsákokból buzgár elfogó medencét is építettek. Az építmény a hátralévő másfél napban fürdőmedenceként is szolgál majd. Feltöltését szintén a gyerekek végezték, gépjárműfecskendőről szereltek.

Kora délután az elsősegélynyújtó ismeretek bővítésével folytatódott a program, amelynek keretében műsebeket láttak el a diákok, majd szituációs feladatok következtek. A késő délutáni órákban tálcatűz oltás színesítette a programot, amelyet a tanulók az önkéntes tűzoltók mellett teljes védőfelszerelésben porral oltó segítségével oltottak el.

Este tábortűz mellett szalonnasütéssel zárták napot.