Érkezik a TechCsajok Pécsre is, a nőkkel is megismertetnék a műszaki pályát

El kell érni, hogy a nők is bátran válasszák a műszaki pályát és női létük ne legyen ennek akadálya - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára kedden a TechCsajok című rendezvénysorozat budapesti állomásán. A sorozatnak pécsi állomása is lesz.



Novák Katalin a középiskolás lányoknak szervezett eseményen arról beszélt, hogy a "21. század a nők évszázada", hiszen ma már természetes, hogy a nők is tanulhatnak, szavazhatnak, és orvos, tanár, sportoló, de akár fizikus vagy matematikus is lehet belőlük.



Kiemelte, nem az a cél, hogy a matematikusok vagy fizikusok többsége nő legyen, hanem az, hogy ne legyen akadálya a női lét az elképzelések megvalósításának.



Az államtitkár arra biztatta a jelenlévőket, hogy higgyenek és bízzanak magukban, és merjék megvalósítani az álmukat.



Az úton valószínűleg sok előítélettel, sztereotípiával találkoznak majd, lehet, hogy többet kell küzdeniük, mint a férfi kollégáknak, de az úttörés izgalmas feladat, közben pedig arra kell gondolni, hogy nekik köszönhetően a következő generációknak már könnyebb lesz - biztatott Novák Katalin.



Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége videoüzenetben azt ajánlotta a fiataloknak, hogy ne féljenek a technikától, tanulják meg használni azt, mert a technika nemcsak az élet része, hanem segítője is.



A TechCsajok rendezvényt a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezte 14-18 éves lányoknak, hogy felkeltse az érdeklődésüket a műszaki és természettudományos területek iránt. Az eseményeken sikeres nők számolnak be a területekben rejlő lehetőségekről és saját karrierjükről. A sorozat állomásain - Budapest mellett Békéscsabán, Debrecenben és Pécsett - az érdeklődők megismerkedhetnek a környékbeli egyetemekkel, főiskolákkal és vállalatokkal, amelyek különböző technikai, illetve tudományos eszközökkel mutatják be a műszaki foglalkozások izgalmas oldalát.