Érdekes programokkal vár szeptember elején a ZsÖK

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szeptember 4-11. között ismét érdekes programokra várja az érdeklődőket.



Halleluja - Best of Leonard Cohen magyarul



Helyszín: Kodály Központ



Időpont: szeptember 9. 19.00



„A dalokért oda kell elmenni, ahol a dalok vannak." - mondta Leonard Cohen. A kanadai költő, regényíró, énekes legjobb dalaiért ezen az estén a Kodály Központba.

A Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar a Budapesti Kongresszusi Központban tartott, hatalmas érdeklődést keltő dupla koncert után Pécsett mutatja be a nemrég, ritka méltósággal távozott, kikerülhetetlenül fontos dalszerző-előadó legjobb dalait - magyarul, a legérzékenyebb fordítók, köztük Lovasi András és Müller Péter Sziámi fordításában.



Cohennél perdöntő a szövegértés. Ez az est beavatja a hallgatót Cohen erőteljesen költői, olykor profetikus üzenetvilágába.



Erre az alkalomra az M. P. Sziámi AndFriends néhány nagyszerű vendégelőadót hívott: Hernádi Judit, Palya Bea, Jávori Ferenc Fegya, és Novák Péter éneklik velük kedvenc Leonard Cohen dalaikat.

Zsolnay Színház * Kultúrbrigád - Molnár Ferenc: Egy, kettő, három



Helyszín: Kodály Központ



Időpont: szeptember 11. 19.00



Norrison bankigazgató a pihenésére készülődik, amikor a családjánál vendégeskedő lány - jónevű amerikai milliomos házaspár egyetlen gyermeke - vészhelyzetet jelent be: férjhez ment. Ami még rosszabb: a szülők megtudták, és útban vannak ide. Ami ennél is rosszabb: a férj egyáltalán nem gazdag. Sőt. Sőt. Sőt! De ami a legrosszabb: már a gyerek is úton van. Norrisonnak egyetlen órája van, hogy kifordítsa a sarkából a világot. Persze ennek ára van. Magas ára. De egy bank gépezete talán elég hozzá.