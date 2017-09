Erdei iskolában tanultak a tolnai gyerekek

Második alkalommal szervezett erdei iskolát a tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola. Szeptember 11. és 15. között Püspökszentlászlót és környékét fedezték fel a diákok.

A hét első felében az alsó tagozatosok, a második felében pedig a felsősök táboroztak a Zengő tövében. A gyermekek beszámolója szerint a tavalyi tábor is jó volt, de az idei még jobban sikerült. A programok között több kirándulás is szerepelt: nemcsak a Zengőt hódították meg a gyerekek, jártak Kisújbányán a Szent Márton kápolnában, felmentek a Cigány-hegyi kilátóhoz is. Az erdőben számháborút indítottak egymás ellen csapataik, majd a Diós és a Zarándok forrásnál enyhítették szomjukat. Azért, hogy az élmények mellett tudásban is gyarapodjanak a tanulók, tanáraik az arborétumban bemutatót tartottak a környékbeli ritka állatokról, növényekről, a környező településekről. A gyerekek megismerték a Zengő legendáját, a helyi hagyományokat, a település névadójának, Szent László királynak életét. Az így megszerzett tudást végül egy akadályversenyen kamatoztatták.

Az erdei iskola nagyon jó lehetőség arra, hogy a gyermekek és tanáraik jobban megismerjék egymást, a tanulók igazi segítő közösséggé kovácsolódjanak. A program megvalósításában nagy segítséget jelentett a fenntartó Pécsi Egyházmegye támogatása, illetve a Tolnai Római Katolikus Plébánia karitász csoportjának élelmiszeradománya, amelyet hálásan köszönnek a szervezők.