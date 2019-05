Erasmus+ Nívódíjat kapott a pécsi Kertvárosi Óvoda

Az Európai Unió Erasmus+ programjába évről évre egyre többen kapcsolódnak be. A legkiválóbb magyar koordinálású együttműködéseket Erasmus+ Nívódíjjal tüntette ki a Tempus Közalapítvány. A díjakat csütörtökön adták át Budapesten.

Az egyik díjazott a pécsi Kertvárosi Óvoda. A határon túli óvodákkal megvalósított Erasmus+ projektben színes programokon és izgalmas tevékenységekben vehettek részt a gyerekek. Mivel hátrányos helyzetű családok gyermekei is járnak az együttműködő óvodákba, fontosnak tartották, hogy be tudják vonni őket egy egészséges életmódra nevelő, és a lelki egészségvédelemmel is foglalkozó programba.

A közös munka segítséget nyújtott a gyerekek komplex fejlesztéséhez.

Nívódíjat a legkiemelkedőbb színvonalon megvalósított Erasmus+ pályázatok kaphatnak.

Az idei hat díjazott között van óvoda, céges-oktatási együttműködés, valamint ifjúsági csoport is. Ezeknek a projekteknek köszönhetően olyan módszereket, eszközöket és technológiákat alkalmaznak a részt vevő intézményekben és szervezetknél, amelyek hozzájárulnak a hazai oktatás és képzés fejlesztéséhez, emellett mások számára is inspirálóak és hasznosak lehetnek.

Az Erasmus+ Nívódíjakat május 30-án, a Tempus Közalapítvány szakmai konferenciáján adták át Budapesten.



Az élményalapú tanulást fókuszba állító rendezvényen az Erasmus+ program teljes spektruma bemutatkozott. Számos intézményi jó példát, változatos és sokszínű projektet ismerhettek meg a résztvevők, amelyekben nemzetközi partnerségeket, külföldi tanulmányutakat, továbbképzéseket és szakmai gyakorlatokat valósítottak meg.



Dr. Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős uniós biztos köszöntőjében elmondta: az Erasmus+ program hozzájárul az európai identitás és a társadalmi kohézió erősítéséhez. A program több mint 30 éves története alatt beigazolódott, hogy a külföldi kitekintés, a magabiztos nyelvismeret és a korszerű tudás jól hasznosul a munkaerőpiacon, és a személyiségfejlődéshez is hozzájárul.



Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár hozzátette: a programba a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőtt tanulás és az ifjúság területéről is be lehet kapcsolódni. Hazánkban 2018-ban 14,5 milliárd forintból valósulhattak meg nemzetközi együttműködések az Erasmus+ programban, ami több mint 22.000 fő részvételét tette lehetővé.



Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója kiemelte: az uniós programban részt vevő intézmények között számos kistelepülés és hátrányos helyzetű régió is található.

A pályázók óriási szabadsággal rendelkeznek abban a tekintetben, hogy kikkel, milyen témában és formában szeretnének együttműködni. A lehetőségek száma ráadásul tovább nő, mivel 2019-ben az előző évhez képest 20 százalékkal magasabb összeg áll a magyar pályázók rendelkezésére Erasmus+ projektek megvalósítására.