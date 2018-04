Énekversenyt rendezett a Szent Mór Iskolaközpont

A napokban rendezte meg harmadik alkalommal a Szent Mór Iskolaközpont a Musica Sacra Egyházzenei Énekversenyt, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse és megszerettesse a gyerekekkel a színvonalas liturgikus daléneklést.



Idén már 155 dallam közül választhattak a verseny résztvevői, és külön kérés volt, hogy minden megjelölt kategóriából tanuljanak meg a jelentkezők néhányat: mindenképpen ismerkedjenek meg az introitusokkal, communiokkal, himnuszok, szekvenciák és a válaszos zsoltárok világával, valamint a hagyományos verses népénekek legértékesebb darabjaival. E szerint kellett minimum 4 megtanult dalt feljegyezni a nevezési lapra, amelyből tetszés szerint lehetett bemutatót énekelni a verseny napján a közönség és a háromtagú szakmai zsűri (Kovács Szilárd orgonaművész, egyházmegyei zeneigazgató, Stauróczky Balázs karmester és karnagy, Tumpekné Kuti Ágnes énekművész, énektanár) előtt.

A versenyen összesen 12 tanár 209 tanulója énekelt. A hagyományokhoz híven az ünnepi bevezetőben volt diavetítés is, amely az ünnepi jelképek, ajándékok kiválasztásának szempontjairól nyújtott tájékoztatást. Idén az Orgonáló Szent Cecília festmény eredetijéről is szó esett, amely egy barokk orgonakarzat éke a székelyföldi Gelence középkori műemlék templomából. A Cecília alak mellett látható Hárfázó Dávid király képe is fölkerült az ajándék hűtőmágnesre, így a zsoltárok írója és megszólaltatója mintegy az ószövetségi, Szent Cecília pedig az újszövetségi musica sacra jelképe is lehet. Szó volt még arról is, hogy az iskolaközpont tulajdonképpen a múlt század végén Dulánszky Nándor püspök által megalapított Székesegyházi Énekiskola jogutódja, közösségét ez is kötelezi a szent zene tiszteletére és minőségi megszólaltatására.



Kiemelt arany minősítést három kórus kapott:

Musica Sacra Kórus CNK Szent Margit általános iskola, felkészítő tanár: Gyöngyiné Fülöp Judit

6. c szolfézs csoport Szent Mór Iskolaközpont, felkészítő tanár: Sándorné Kiss Gabriella

4. b lányok Szent Mór Iskolaközpont, felkészítő tanár: Sós Csilla