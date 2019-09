Eltüntették a balliberálisok polgármesterjelöltjét a nyilvánosság elől, rejtegetik az erdőégetőt

A nemzeti oldal jelöltén, Vári Attilán és az LMP-s Kóbor Józsefen kívül nemigen állnak a nyilvánosság elé a pécsi polgármesterjelöltek. Annak igyekeztünk utánajárni, miért dughatják el a sajtó nyilvánossága elől a balliberális oldal jelöltjét, s miért nem kér szót a két független aspiráns.

Még az újságot nem is minden nap forgatóknak is feltűnhetett, hogy az elmúlt hetekben gyakorlatilag minden fontosabb városi eseményen jelen van a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) polgármesterjelöltje, Vári Attila. Leggyakrabban a kormány tagjaival folytatott tárgyalásokba enged bepillantást, emellett számos interjút adott az írott és elektronikus médiának.



Ugyancsak sokat szerepel Kóbor József, az LMP polgármesterjelöltje, aki ráadásul a ciklus legutolsó, csütörtöki közgyűlésén gyakorlatilag kiérdemelte a legtöbbet beszélő ellenzéki képviselő címét. Hosszasan és mélyen avatta be a hallgatóságot abba, mit hogyan tenne másképp városvezetőként, mint a jelenlegi polgármester, Páva Zsolt.



A többi jelölt viszont a fasorban sincs, már ami a nyilvánosságot illeti.



Komáromi István és Pap András, a két független jelölt sem keresi a szereplési lehetőségeket. Miután ajánlóíveiket összegyűjtötték, gyakorlatilag nem álltak nyilvánosság elé.



Pap András ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre elmondta, esetében időzítésről és az anyagi lehetőségekről van szó, utóbbiak nem teszik lehetővé, hogy sok pénzbe kerülő kampányt folytasson. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végén kell csattannia az ostornak, vagyis a hajrában igyekszik majd többet szerepelni. Addig is a közösségi oldalon osztja meg gondolatait a pécsi polgárokkal.



A legutóbbi közgyűlést nyomon követőknek is feltűnhetett, hogy a legnagyobb és legnehezebben magyarázható hallgatás a balliberális oldalon van.



A Gyurcsány-párt helyi képviselője, Kunszt Márta csakúgy, mint Gulyás Emil, az MSZP helyi vezető politikusa alig hallatta hangját, holott ez lett volna az utolsó, nagy nyilvánosság előtti megszólalási lehetőségük.



Lapunk a pártok aktivistáitól értesült, hogy nem véletlenül tartják takarásban Péterffy Attilát, egy stratégia részét képezi rejtegetése. Csütörtökön például nélküle tartott sajtótájékoztató a Momentum, pedig egy órával előtt még együtt standoltak.

A DK-hoz közel álló forrásaink szerint - bár Péterffy szeretne szerepelni - azért nem állítják ki a nyilvánosság elé, mert nem szeretnének kellemetlenséget sem neki, se a mögötte álló pártoknak.



„Gyakorlatilag közmegegyezés, hogy Attilát nem engedjük ki a sajtó elé, jobb hallgatni és várni, amíg elülnek a balhék" - mondta az ellenzéki összefogás egyik jobbikos tagja lapunk munkatársának.

Arra célzott, hogy Péterffy Attilára ráégett az „erdőégető" jelző, de köztudatba került a pesti állásából eredő kínos hír is, amiből csak annyi maradt meg az emberekben, hogy „családoknál záratta el a fűtést a fővárosban".



Forrásaink szerint még mindig jókora bizonytalanság van a szivárványkoalíció tagjai között abban, hogy nem lenne-e mégis érdemes az utolsó pillanatban visszaléptetni Péterffy-t és Kóbor támogatását felvállalni. Az LMP jelöltjének ugyanis továbbra sincs támadható felülete, pécsi, ráadásul tisztességes egyetemi oktató hírében áll.



A helyi politikában jártasak szerint két út áll az ellenzékiek előtt, s valószínűleg komoly tárgyalások, elemzések, egyezkedések is zajlanak a háttérben. A szóbeszéd szerint vagy kitartanak Péterffy mellett, s veresége esetén mindent rákennek, vagy felvállalják - ehhez azonban mind az LMP, mind a többiek részéről jelentős lemondásokra van szükség - Kóbor jelölését.

Utóbbi már csak akkor valósulhat meg, ha számos körzetben az LMP javára lépnek vissza a jelenlegi DK-s és MSZP által támogatott jelöltek.



- Úgy hittük nyáron, hogy minden sínen van, de szerintem most megint megy a matek a főnökök között, már én is kíváncsi vagyok, mi lesz a vége, de a politikában nincs lehetetlen, ezt megtanultam az elmúlt hónapokban is - mondta lapunknak a Jobbik egyik helyi önkéntes aktivistája.

Képünkön: amikor még szent volt a béke, közös sajtótájékoztatón a balliberális politikusok.