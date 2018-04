Előzetesbe vágták a rendőrre támadó ittas férfit

A Pécsi Járásbíróság 2018. április 5-én elrendelte egy pécsi férfi előzetes letartóztatását egy hónapra hivatalos személy elleni erőszak bűntette alapos gyanúja miatt.



A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2018. április 2-án egy pécsi társasház lépcsőházában, ittas állapotban, a földön ülve tartózkodott. A sértett - szolgálaton kívüli rendőr - , a házban lakó édesanyjához érkezett látogatóba és látva a gyanúsítottat, felszólította a lépcsőház elhagyására. A gyanúsított ennek nem tett eleget, a szintén ebben a házban lakó édesapjának lakása ajtaját ütötte és kiabált, hogy engedjék be. Ekkor a sértett közölte a gyanúsítottal, hogy rendőr, felszólította a cselekmény abbahagyására és távozásra. Ekkor a gyanúsított ellenállást tanúsított, kiabált és két kézzel többször is meglökte a sértettet, aki többször is a helyiség tárgyainak tántorodott, felszíni hámsérülése keletkezett. A gyanúsított eközben befutott az apja lakásába, melynek ajtaját megpróbálta rácsukni a sértettre, ezzel akadályozva hivatalos eljárásában a sértettet.

A gyanúsított - hasonló bűncselekmények elkövetése miatt is - többszörösen büntetett előéletű, több büntetőeljárás hatálya alatt áll jelenleg is. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével meghiúsítaná vagy megnehezítené a büntetőeljárást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el.

A bíróság végzését az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbeztek, így a határozat nem jogerős.