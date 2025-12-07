Elkezdődött a madárszámlálás, mindenkire számítanak

Immár harmadik alkalommal hívja az érdeklődőket az etetők madarainak számlálására a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az akció december 6-tól 2026. február 28-ig tart. A csaknem egy hónappal kibővült számlálás célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő "közösségi tudomány" (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe - közölte az MME hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, az okostelefonos alkalmazással és internetes segédanyagokkal támogatott számolásban bárki részt vehet előzetes természetismereti képzés nélkül. Az adatok feltöltéséhez nem kell más, mint egy mobiltelefon vagy jegyzetfüzet.



Az így gyűjtött adatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy nyomon követhessük a klímaváltozás hatásait Magyarország téli madárállományának alakulására az elkövetkező évtizedekben. Hazánkban az első ilyen, a madáretetőket és ezek környékét célzó lakossági adatgyűjtés 2022/2023 telén volt.

Az első számoláson 825 adatközlő, 1410 megfigyelési helyen, 121 faj 85.750 egyedét figyelte meg, 2024/2025 telén már 1115-en vettek részt az akcióban és 1276 megfigyelési helyről 121 faj 208.145 egyedét jelentették.

Az adatok beküldését az MME által fejlesztett, Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is működő Turdus applikáció könnyíti meg, de az okostelefont nem használókra gondolva a megfigyeléseket egy internetes adatbázisban szintén rögzíteni lehet. Ennek további előnye, hogy négyféle, azonnal elérhető, dátumra szűrhető statisztikai összesítést lehet belőle lehívni, ami bárki számára elérhető.

Bővebb információ az MME honlapján: https://mme.hu/teli-madarles