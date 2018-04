Elkészült a görkoris pálya Kertvárosban, villámgyorsan végeztek a munkával

A lakosság kérte, a Kertvárosban működő Mosolymanó Egyesület és az önkormányzat pedig teljesítette a kívánságot: elkészült a gördeszkás, görkorcsolyás (és nem mellesleg rolleres) pálya a Nagy Ferenc tér közelében. A civil szervezet az egyik állami cégtől kapott hárommillió forint adományt az építkezéshez.

Már több hiánypótló fejlesztés is köthető a Mosolymanó Egyesülethez. A civilek munkája révén többek közt elkerített kutyafuttatóval, illetve úgynevezett felnőtt fitnesz játszótérrel gazdagodott városunk.

Az egyesülethez nemrég újabb kérés érkezett, a kertvárosi fiatalok egy ingyenesen használható gördeszka-, és görkorcsolyapályát szeretnének. A beruházáshoz a forrást is sikerült megtalálni, az egyik állami cégnél úgy döntöttek, hárommillió forintot adnak az építkezéshez. Ekkora összeg a teljes költséget fedezi.

Helyszínként a Nagy Ferenc, illetve a Szabó Ervin tér közelében található használaton kívüli területet szemelték ki. Mint arról korábban beszámoltunk, a tervek szerint nem messze ettől egy hatalmas játszóparkot alakítanak ki. Az önkormányzatnál amondóak, a két fejlesztés kiegészíti egymást, így az még vonzóbb lesz a családosok számára.



Persze, egy gördeszkás pálya akár problémákat is okozhat, ám a konfliktusok lehetőségét igyekeznek minimalizálni. Ennek érdekében a park zárható lesz, így késő este, éjszaka nem használhatják az extrém sportok kedvelői, másrészt a zajhatások csökkentése kiemelt szempont volt az anyagválasztáskor.

A napokban megjelentek a munkagépek a területen, az aszfaltozás után az ugratók is a helyükre kerültek. Pénteken pedig már Csizi Péter, a városrész országgyűlési képviselője be is jelentette a közösségi oldalán, hogy a pálya elkészült.

A Mosolymanó Egyesület vállalta, hogy a lehetőségeihez mérten részt vesz a park fenntartásban, működtetésben.



