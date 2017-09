Elkészült a Gorkij utca felújítása Komlón

Átadták a forgalomnak a kökönyösi városrész felújított főutcáját Komlón. A Gorkij teljes és több csatlakozó utca részleges felújítása során nem csak aszfaltozásra, hanem közműcserére is sor került.



Az augusztusban elkészült kenderföldi felújítások után újabb útszakasznak örülhetnek a komlói autósok: a napokban átadták a forgalomnak a megújult Gorkij utcát. A kökönyösi városrészből Dávidföldre vezető forgalmas szakaszon nyár közepén kezdődtek a munkák.

Az első lépésben a buszmegállókat építette át a kivitelező. Nagy teherbírású betonalapot kaptak, amely a közönséges aszfaltnál tartósabb, nyári melegben sem olvad meg, és emiatt kevésbé teknősödik a buszok súlya alatt. Ezt követte a közművek részleges cseréje és felújítása. Az elöregedett ivóvíz-vezetékeket a teljes, mintegy 500 méteres útszakaszon kiásták és újat építettek be a helyükre. Emellett a csapadékvíz-elvezető rendszer is alapos rekonstrukción esett át. Az utolsó munkafázis az aszfaltozás volt: nem csak a Gorkij, hanem a

Széchenyi és a Nagy László utcák egy szakasza is új burkolatot kapott.

A felújításban az önkormányzati városgondnoksága is részt vett. A komlói közfoglalkoztatottak munkáját dicsérik a megépített szegélyek, parkolóhelyek és támfalak. További, új parkolóhelyek is szerepelnek a tervek között: a Gorkij és Nagy László utca azon szakaszain, ahol most a padkán tudnak megállni az autósok.

„A nagy nyári útfelújításokat egy sikeres pályázatnak és az önkormányzat gondosan megtervezett és kiegyensúlyozott költségvetésének köszönhetően tudtuk elvégezni" - tudtuk

meg Polics József polgármestertől. „A város 30 millió forintot nyert a Belügyminisztériumtól a kökönyösi és a kenderföldi munkákra, amihez tízmilliónyi önrészt tettünk hozzá. Emellett a felújítások egy részét - most például a Nagy László utcai szakaszt - teljes egészében saját

erőből, hitelfelvétel nélkül végeztük el.

Ez a projekt most befejeződött, de már küszöbön áll a

következő: hamarosan aláírjuk a szerződést a Munkácsy utca teljes rekonstrukciójának kivitelezőjével. Remélhetőleg még a hideg beállta előtt el is tudnak kezdeni dolgozni" - tette hozzá a városvezető.