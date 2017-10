Elkészülhet a komlói pingpong-csarnok felújítása

Magyar Asztalitenisz Szövetség támogatásával készülhet el a komlói asztalitenisz-csarnok felújításának utolsó szakasza. A sportlétesítményt évek óta, több lépcsőben fejleszti az önkormányzat, az elérhető pályázati lehetőségek függvényében.



Az elmúlt években többször is kisebb-nagyobb felújításokat végzett az önkormányzat a Komlói Bányász SK asztalitenisz-csarnokán. Kicserélték a rossz állapotú tetőszerkezetet, hőszigetelték a falakat, felújították a vizesblokkokat és az edző- és versenytermeket is. Ezeknek a munkáknak a forrásait európai uniós pályázatok és a helyi közfoglalkoztatási program keretei biztosították.

Az utolsó lépcsőben már csak néhány elvégzendő feladat maradt hátra, amelyeket most a kormány által meghirdetett, 16 sportágat érintő létesítményfejlesztési program jóvoltából végezhet el a város. A Magyar Asztalitenisz Szövetség döntése értelmében több mint ötmillió

forintot kap Komló a beruházásra. A csarnok világításának LED-es lámpákra való cseréje már időjárástól függetlenül végezhető, így ezt az ősz során be is fejezi a kivitelező.

A másik részfeladat a csapadékvíz-elvezető rendszerek átépítése és ahol szükséges, cseréje, valamint

kisebb belső felújítások elvégzése. Ezek határideje jövő év júniusa, elsősorban a külső munkákat várhatóan nehezítő téli időjárás miatt.

„Az asztalitenisz az egyik legsikeresebb sportág a városban: extra ligás és több korosztályos női és férfi csapataink vannak. A csarnok rendbe hozásával a jövőt alapozzuk meg és a kereteket alkotjuk meg ahhoz, hogy tömegsportként is népszerű maradhasson" - mondta a

támogatási szerződés aláírásakor Polics József polgármester.