Elismerések a Város Napján: Tillai Ernő építészmérnök Pécs új díszpolgára

A Város Napján tartott hagyományos ünnepi közgyűlésen átadták a város legmagasabb elismeréseit. Tillai Ernő személyében új díszpolgára van Pécsnek.

A Zsolnay Negyedben a Város Napján tartott ünnepi közgyűlésen Páva Zsolt, Pécs polgármestere a Díszpolgári Címmel Tillai Ernőnek (képünkön) adta át. A kilencven éves, Ybl-díjas építészmérnök munkái Pécset is formálták, áruházakat, iroda- és panelházakat is tervezett, valamint hét iskolaépület is az ő nevéhez fűződik.



Pro Communitate Díjban részesült a magyar kultúra megőrzéséért az idén ötvenéves Baranya Táncegyüttes, az előremutató és innovatív szemléletéről hírek Bognár József, a Somapak Kft. ügyvezetője, valamint kimagasló zenetörténeti munkásságáért, a közösségért tett elhivatott munkájáért Szabó Ferenc karnagy.



Pro Civitate Díjat kapott a pécsi labdarúgás történetének egyik legkiemelkedőbb alakjaként számon tartott Koller Viktor, a város református közösségéért végzett munkájáért dr. Szabó Szabolcs nyugalmazott tanár, elkötelezettségéért és kitartásáért Tari Imre úszóedző.



Városháza Emlékérmet öten vehettek át. Győrffy Zoltán újságíró, a turizmus fejlesztéséért és a Pécsi Borrégió népszerűsítéséért, Lábadyné Csaba Anikó, a Magyar Államkincstár megyei igazgatója kiemelkedő eredményeiért kapta a díjat.



Ugyancsak Városháza Emlékéremmel ismerték el Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház színművészének tevékenységét, dr. Páli Eszter gyermekpszichiáter kiemelkedő munkáját, s ugyancsak ezt a díjat vehette át a munkája során elért sikereiért Zalay Buda, az IT Services Hungary ügyvezetője.